◇W杯北中米大会1次リーグL組 クロアチア2―4イングランド（2026年6月17日 アーリントン）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグL組第1戦は17日（日本時間18日）、前回3位クロアチア（FIFAランク11位）がイングランド（同4位）に2―4と敗戦。前半から互いに点を奪い合うエキサイティングな一戦を落とし、黒星発進を喫した。

1次リーグ屈指の好カードとなった一戦は前半から撃ち合いの展開。前半20分、自陣エリア内でMFモドリッチ（ACミラン）がクリアしようとすると死角から飛び込んできたFWマドゥエケ（アーセナル）を蹴ってしまいPKを献上。PKではGKリバコビッチ（ディナモ・ザグレブ）が一度はFWケーン（Bミュンヘン）のシュートを防ぐも、VARにより足がゴールラインを離れてしまっていたため蹴り直しの判定。2度目のシュートは止められず先制を許した。

それでも同36分、MFバトゥリナ（コモ）の豪快ミドルが飛び出し同点。同42分にはFWケーンに再びゴールを許したが、同アディショナルタイムにFWムサ（ダラス）が同点弾。後方からの浮き球スルーパスをFWペリシッチ（PSV）が頭で落としたボールを右足ダイレクトボレー。鮮やかなゴールが決まって2―2で前半を終えた。

後半2分、MFベリンガムに決められまたもリードを許すとピンチの連続。同13分にリズムを変えるべくMFモドリッチを下げ、MFコバチッチ（マンチェスターC）を投入したが劣勢の展開は変わらず。同40分、FWラッシュフォード（バルセロナ）に決められ4失点で黒星発進となった。