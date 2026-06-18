◇W杯北中米大会1次リーグL組 イングランド 4―2 クロアチア（2026年6月17日 米国・ダラス）

FIFAワールドカップ（W杯）イングランド代表FWケーンがクロアチアとの1次リーグ第1戦で2得点した。

前半9分にMFマドゥエケが相手MFモドリッチのファウルを誘発してPKを獲得すると、イングランドは2018年ロシア大会得点王がキッカーを務めた。右を狙った一撃は相手GKリバコビッチに防がれたが、GKが一瞬早く前に出て蹴り直し。エースがこれをしっかりと右に決め、同12分に先制した。同36分には相手MFバトゥリナに同点弾を許したが、同42分にはケーンが右CKに飛び込み、この日2点目となる豪快なヘディンング弾で勝ち越した。

今季バイエルン・ミュンヘンでは昨夏のクラブW杯を含めて公式戦56試合64得点。ドイツ1部では2年連続得点王に輝き「精神的、身体的に素晴らしい状態」と自信満々で自身3度目となるW杯に臨んでいた。

サッカーの母国にとっては地元開催だった1966年大会以来となる世界王座を目指す大会。「チームにとって最高のチャンス」と意気込んでいた32歳はW杯通算10得点とし、イングランド最多記録を持つ名FWリネカーの記録にも並んだ。前日16日にはメッシ（アルゼンチン）がハットトリック、エムバペ（フランス）とハーランド（ノルウェー）がそれぞれ2得点を挙げていたが、ケーンも負けずとゴールを重ねた。

試合は前半追加タイムに2―2に追いつかれたが、後半2分に速攻からMFベリンガムが勝ち越し弾。3―2の同40分には途中出場のFWラッシュフォードがダメ押し弾を決めた。18年ロシア大会準優勝、22年カタール大会3位の強敵に競り勝ち、イングランドが白星スタートを切った。