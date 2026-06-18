歌舞伎俳優の尾上松也（41）が、9月18日公開の映画「八つ墓村」（監督清水崇）に名探偵・金田一耕助役で主演する。原作はミステリー探偵小説の巨匠・横溝正史氏の同名作品。過去3度映画化されているが、今作は舞台を令和に移した完全新作となる。松也は「今までになかった視点・演出で横溝先生の名作が作り上げられていると思います」と手応えを口にした。

金田一が横溝氏の小説に初登場してから80周年の節目に公開される今作。金田一と奥智哉（21）演じる大学生が、岡山県の山奥にある「八つ墓村」で不可解な連続殺人事件に巻き込まれる物語。現代を舞台に、新解釈やオリジナル展開を盛り込みながら描く。

多くの名優が演じてきた金田一。製作関係者は主演を決めるにあたり「伝統にとらわれず、常にエンタメの最前線にいる松也さんが真っ先に頭に浮かんだ」と説明。歌舞伎はもちろん、現代劇の舞台やドラマでの活躍も評価して起用した。新たな金田一については、「人間らしく、共感できる等身大の金田一になった。普段のチャーミングな姿と事件の核心に迫るシリアスな姿とのギャップが見どころ」と話している。

メガホンを取るのは「呪怨」シリーズの清水崇監督。もともと「八つ墓村」のファンで、「偉大な原作、たくさんのファンに恐縮しつつ、覚悟して新たな『八つ墓村』と金田一像に臨みました」と力を込めた。Jホラーの巨匠が描く令和の金田一耕助に注目だ。

ほかにヒロイン・森美也子役の堀田真由（28）らが出演。村に住む双子の老婦人を高島礼子（61）、過去に起きた殺人事件の首謀者・要蔵とその長男・久弥の2役は滝藤賢一（49）が演じる。

≪渥美清さん 西田敏行さん…役に俳優の個性が反映≫初めて金田一耕助を演じたのは1947年の映画「三本指の男」での片岡千恵蔵さん。以降、渥美清さん、西田敏行さんらが名探偵を演じてきた。片岡さんが演じた初代はスーツにネクタイのスタイルで銃を使い、渥美さんはくたびれたスーツに麦わら帽子姿で演じるなど、それぞれの装いや役作りにも個性が反映。近年では稲垣吾郎（52）、加藤シゲアキ（38）といった人気アイドルも金田一役を務めている。

▽八つ墓村 大学生の青年が生まれ故郷の八つ墓村で謎の連続殺人事件に巻き込まれるストーリー。1938年に実際に起きた大量殺人事件「津山30人殺し」をモデルにしたといわれている。51年に発売された原作小説はシリーズ累計発行部数5500万部超のベストセラー。77年公開の映画では、劇中のせりふ「たたりじゃ〜！」が当時の流行語になった。