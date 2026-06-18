ご飯のたびになぜか”お友達”を連れてくる犬と見守る同居犬…「みんなで食べたら美味しいね」
ご飯の器の前に自らぬいぐるみを運び、まるでお友達と一緒に食事をするかのように並べる犬の姿を収めた動画がInstagramに投稿され、話題を呼んでいる。かるむるのんさん（＠calme.di）が「ぬいぐるみのお友達も一緒にみんなでご飯食べたら美味しいね」という言葉とともに投稿したこの動画には、8.4万件のいいねが集まった。愛らしいお食事タイムの裏側や2匹の愛犬たちの日常について、飼い主さんに話を聞いた。
【写真】愛犬が一匹増えてる？ るのんくんが連れてきたまさかの”お友達“
――ぬいぐるみを口にくわえてきてご飯の器の前に並べるという独特な行動は、いつ頃からどのようなきっかけで始まったのでしょうか？
「4年位前からと思います。食が細くなったときに、るのんはぬいぐるみが大好きなので一緒に食べるフリをして脇に置いて食べさせたら自分で選んで持ってくるようになりました」
――毎回さまざまなお友達（ぬいぐるみ）を連れてきていますが、その日の相棒を選ぶ基準やワンちゃんなりのこだわりがあれば教えてください。
「本当にその時の気分で、何個も出すときもあります。基本的には大きめの子、新入りの子を好むようです」
――ぬいぐるみを器の前にきれいにセットしている時のワンちゃんの表情や、上手に配置できた後の様子はどのような雰囲気ですか？
「本人のこだわりが何かあるようで、きれいにできてそのまま食べるときもあれば、雑に置くときもあります。ちゃんと置いてもやり直すときもあります」
――賑やかにぬいぐるみを並べる姿を、もう一匹のワンちゃんはいつもどのように見守っているのか、2匹の関係性についてお聞かせください。
「たまに戦ったりしますが、基本的には性格が正反対なふたりなので、あまり関心はないようです。ぬいぐるみがたまにかるむにぶつかったりしますが、動じることもなく、またやってるな…って感じかと思います」
――SNSで多くの反響を呼んでいるこの微笑ましいお食事タイムですが、飼い主様が特に愛おしいと感じる瞬間はどこですか？
「かるむのマイペースに食べる様(ちょっと癖の強い食べ方で)と、るのんのこだわりの強さの対極さに平和を感じるときです」
――ぬいぐるみを口にくわえてきてご飯の器の前に並べるという独特な行動は、いつ頃からどのようなきっかけで始まったのでしょうか？
「4年位前からと思います。食が細くなったときに、るのんはぬいぐるみが大好きなので一緒に食べるフリをして脇に置いて食べさせたら自分で選んで持ってくるようになりました」
――毎回さまざまなお友達（ぬいぐるみ）を連れてきていますが、その日の相棒を選ぶ基準やワンちゃんなりのこだわりがあれば教えてください。
「本当にその時の気分で、何個も出すときもあります。基本的には大きめの子、新入りの子を好むようです」
――ぬいぐるみを器の前にきれいにセットしている時のワンちゃんの表情や、上手に配置できた後の様子はどのような雰囲気ですか？
「本人のこだわりが何かあるようで、きれいにできてそのまま食べるときもあれば、雑に置くときもあります。ちゃんと置いてもやり直すときもあります」
――賑やかにぬいぐるみを並べる姿を、もう一匹のワンちゃんはいつもどのように見守っているのか、2匹の関係性についてお聞かせください。
「たまに戦ったりしますが、基本的には性格が正反対なふたりなので、あまり関心はないようです。ぬいぐるみがたまにかるむにぶつかったりしますが、動じることもなく、またやってるな…って感じかと思います」
――SNSで多くの反響を呼んでいるこの微笑ましいお食事タイムですが、飼い主様が特に愛おしいと感じる瞬間はどこですか？
「かるむのマイペースに食べる様(ちょっと癖の強い食べ方で)と、るのんのこだわりの強さの対極さに平和を感じるときです」