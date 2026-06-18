日本列島上空に大量の水蒸気が流れ込んで豪雨をもたらす「大気の川」の流量が１９８１年以降に約８％増加したと、筑波大などの研究チームが発表した。

地球温暖化で上空の水蒸気量は増えており、大気の川による影響は今後も強まる見通しだという。論文が科学誌に掲載された。

大気の川は、大気中の水蒸気が２０００キロ・メートル以上にわたって帯状に流れる現象。広い範囲に豪雨をもたらすのが特徴で、２０２０年には、熊本県を中心に九州５県で死者・行方不明者が８１人に上った豪雨災害を引き起こした。

チームは１９８１〜２０２２年の４２年間の気象データを分析。日本の南に太平洋高気圧が張り出すと、高気圧を迂回（うかい）するように水蒸気が集まることで、大気の川が発生することが分かった。大気の川として流れる水蒸気量は、この間に８・３％増加していた。最大で毎秒４０万トンに達し、世界最大の流量を誇るアマゾン川の２倍以上に相当した。流量が増えた要因として、温暖化で海からの蒸発量が増えたことや気圧パターンの変動が考えられるという。同大の釜江陽一准教授（気象学）は「今年も豪雨に警戒が必要だ」と指摘する。

九州大の川村隆一名誉教授（気象学）の話「線状降水帯のように多くの豪雨は局地的に発生する。上空に広がる大気の川と、局地的な豪雨の関係性を調べれば減災に貢献できるだろう」