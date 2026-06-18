今回は2人の素敵な大人の女性を紹介します。シンガー・ソングライターの加藤登紀子さんと作詞家の湯川れい子さん。最近は3人で集まる機会も少なくなりましたが、以前は「ご飯を食べに行きませんか」なんて誘ったり、誘われたり。ふと会いたくなって「今晩、時間あります？」と電話すると、2人とも「いいわよ」と気軽にお酒を飲みに行っていた時期もありました。三人三様。仕事も違うし、もちろん、性格だってあまり似てない？でも妙にウマがあう。その理由は、ただ一つ。3人ともいつも何か新しいものを作りたい、世に出したいと考えているから。そして、どうしたら一人でも多くの人に喜んでもらえるか、感動してもらえるか、そればかりを願っているのです。きっと根っからのアーティスト魂で結びついているのでしょうね。

それにしても登紀子さんのお酒は豪快そのもの。ご自身でも「ほろ酔いコンサート」と題して、一升瓶のお酒を置いてステージに立つくらいですからね。いつも穏やかで優しく、自分の進むべき道をしっかりと見据え、歩んできた人。「百万本のバラ」「愛のくらし」など人生の機微を正直に歌える大人の歌手です。だから、彼女を取り巻く人たちはみんな紳士淑女ばかり。湯川さんを介して友人になったのですが、実は知り合う前から縁があったようです。

私が駆け出しのデザイナーだった頃、西麻布でロシア人が経営するアパートに住んでいて、時々、ピロシキなどをごちそうになってました。ロシア料理が好きになり食べに行ったのが、新宿のレストラン「スンガリー」。登紀子さんのご両親が開業したお店だとは知りませんでした。歌声喫茶でロシア民謡が人気だった時代のころです。後年、仲良しになってからお店で雑誌の対談をしたこともありました。きっとあの頃からつながっていたんです。

湯川さんは「涙の太陽」「ランナウェイ」「六本木心中」など数多くのヒット曲を生み出した作詞家。これまで歌を通して数多くの才能を見いだし、その芽一つ一つを大切に育ててきた方です。いつもにこやかで広い心を持った人。そして、誰よりも豊かな想像力と知識を兼ね備え、珠玉の言葉を駆使して新しい世界を表現し続けてきたのです。その湯川さんに、ある時、「この人に会ってくれませんか」と紹介されたのが、歌手の川島ケイジさん。平和の思いを込めた、彼の「今人（イマジン）」は、とても素晴らしい楽曲です。ルックスもいいので、私のショーにモデルとして登場したり、歌ってもらったこともあります。

ところで、私たちはいつも顔を合わせるたび、「強烈な3人ね」なんて大笑いしていましたが、皆さんはどう思いますか？やっぱり、「素敵な3人」って言うには無理がある？

◇コシノ ジュンコ 文化服装学院在学中に装苑賞を受賞。1978年から22年間、パリ・コレクションに参加。世界各国でファッションショーを開催、国際的な文化交流に力を入れる。オペラ、DRUM TAOの舞台衣装、花火、ユニホーム、インテリアのデザインなどを手がける。フランス政府からレジオン・ドヌール勲章シュバリエ受章、旭日中綬章受章。2025年11月には文化勲章受章。大阪府岸和田市出身。