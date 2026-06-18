7月5日より読売テレビ・日本テレビ系で放送がスタートする山田涼介主演ドラマ『一次元の挿し木』のメインビジュアルが公開され、主題歌をLANAが担当することが発表された。

参考：堀田真由、『一次元の挿し木』で山田涼介の義理の妹役に 「嬉しさと同時に大きな責任」

本作は、2025年に『このミステリーがすごい！』で文庫グランプリを受賞した松下龍之介の同名小説を実写化したヒューマンミステリー。

脚本を手がけるのは、『死刑にいたる病』の高田亮と『正直不動産2』（NHK総合）の清水匡。監督は、『悪い夏』の城定秀夫、『推しの殺人』（読売テレビ・日本テレビ系）の頃安祐良、『アンメット』（カンテレ・フジテレビ系）の日髙貴士が担当する。

山田は遺伝子学を研究する大学院生で、豪雨で行方不明になった義理の妹・紫陽を忘れられず、彼女は生きていると信じている七瀬悠を演じる。本作が日テレ系GP帯ドラマ初ヒロインとなる白石聖が、七瀬悠が所属する研究室の教授・石見崎明彦の姪で、やがて悠と共に謎を追い、バディとなっていく重要人物の唯役を担当。そのほか、堀田真由、鈴木保奈美、佐々木蔵之介らが出演する。

公開されたのは、メインキャストが集結した5ショットのメインビジュアル。主人公・七瀬悠役の山田を中心に、ヒロイン・石見崎唯役の白石、物語の鍵を握る悠の義妹・七瀬紫陽役の堀田、発生生物学者・仙波佳代子役の鈴木、悠の義父・七瀬京一役の佐々木が、ドラマタイトルにちなみ、さまざまな花や植物で隙間なく囲まれている。

また、本作の主題歌をLANAが担当することが決定。LANAがドラマ主題歌を担当するのは、本作が初となる。なお、楽曲タイトルは後日解禁される。

また、番組公式SNSアカウントや、YouTube読売テレビ公式アカウント、TVerでは、新規本編映像も追加公開された。

LANA（主題歌担当）コメントこの度、主題歌を担当させていただきました。LANAです。この作品に登場する人々も、私たちもみんな、信じるもののために必死に生きています。そんなことを思い、ミステリーに惑わされながらも、人生を賭けて必死に答えに向かって挑む悠の苦しみや勇気を、私自身が人生をもがく中で見つけた言葉とメロディーで表現し、曲を作りました。素敵な作品にご一緒させていただき、本当に嬉しいです。（文＝リアルサウンド編集部）