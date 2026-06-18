リーダー失格でさらに「親としても失格な人」ワースト1
「部下やメンバーに仕事を任せられるようになった」
「同期より先に出世することができた」
そんな感想が届いているのが、安藤広大氏の著書『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』『パーフェクトな意思決定』シリーズ四部作だ。これまで4500社以上の導入実績があるマネジメント法「識学」をもとに、ビジネスの現場で「数字に強くなれる」「仕組みで解決できる」という思考法を授ける本シリーズは、さまざまな企業・業界・個人から圧倒的な支持を集めている。この連載では、全ビジネスパーソンに必須の「リーダーシップ」のあり方について指南する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）
リーダー失格、親としても失格
「優しい人」と、「相手の未来を考えている人」は、似ているようでまったく違います。
そして、この違いを理解できていない人は、リーダーとしても、親としても失格です。
では、その特徴とは何か。
結論から言えば、今だけを見ている人です。
『リーダーの仮面』という本では、次のように書きました。
それにより行動は変わってきます。
たとえば、数字に厳しい上司は、今の部下にとっては嫌なものでしょう。
しかし、「未来」に視点を移すと、「あのときは大変だったけど、頑張っておいてよかった」と、部下にとってその上司の存在はプラスに転じます。
――『リーダーの仮面』より
ダメなリーダーほど、「今、嫌われないこと」を優先します。
厳しく言わない、注意しない、基準を甘くする、なんとなく許す…。
その場では、部下に感謝されるかもしれません。
しかし、それは「未来の成長」を奪っているだけです。
「優しい上司」が部下をダメにする
そうやって未来から逆算して考えるのが、リーダーの役割です。
仮面をかぶり、「位置」を意識するようにすれば、「今の利益」を脇に置いて、「未来の利益」を選ぶことができるのです。
――『リーダーの仮面』より
リーダーとは、「今、気持ちよくしてあげる人」ではありません。
「未来の利益」を選ぶ人です。
だから、ときには厳しい判断も必要になります。
今は嫌われる、今は反発される、今はしんどい。
それでも、「この人の未来に必要だ」と思えば、伝える。
それが、リーダーの役割です。
「今」だけ見ている親は危険
子どもが「お菓子を食べたい」と言っているからといって、親はお菓子ばかりを与えるようなことはないでしょう。
嫌いな野菜でも食べさせようとするでしょうし、栄養のことを考えてバランスよく献立を考えるはずです。
そこで食べたものが、子どもの体をつくるからです。
親という役割もリーダーと同じく、高い位置から「未来」を見ている存在です。
――『リーダーの仮面』より
これは、子育てもまったく同じです。
「かわいそうだから」
「泣くから」
「嫌われたくないから」
そう言って、今だけを優先する親は、結局、子どもの未来を壊します。
親もリーダーも、本質は同じです。
「未来」を見て判断する役割なのです。
リーダー失格であり、さらに親としても失格な人。
それは、「今」しか見ていない人です。
本当に相手を思うなら、未来から逆算して行動する。
短期的な感情ではなく、長期的な成長を選ぶ。
それが、リーダーにも、親にも求められる視点なのです。
株式会社識学 代表取締役社長
1979年、大阪府生まれ。2002年、早稲田大学を卒業後、NTTドコモ、ジェイコムホールディングス、ジェイコム取締役営業副本部長を経験。プレイングマネジャーとして「成長しないチームの問題」に直面し悩んでいたときに「識学」に出合い、2013年に独立。多くの企業の業績アップに貢献した。2015年、株式会社識学を設立。わずか4年足らずで上場を果たし、これまで9年間で約4500社に識学メソッドが導入されている。著書にシリーズ累計185万部を突破した『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』（ダイヤモンド社）がある。『パーフェクトな意思決定』はシリーズ最新刊。