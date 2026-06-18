「部下やメンバーに仕事を任せられるようになった」

「同期より先に出世することができた」

そんな感想が届いているのが、安藤広大氏の著書『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』『パーフェクトな意思決定』シリーズ四部作だ。これまで4500社以上の導入実績があるマネジメント法「識学」をもとに、ビジネスの現場で「数字に強くなれる」「仕組みで解決できる」という思考法を授ける本シリーズは、さまざまな企業・業界・個人から圧倒的な支持を集めている。この連載では、全ビジネスパーソンに必須の「リーダーシップ」のあり方について指南する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

リーダー失格、親としても失格

「優しい人」と、「相手の未来を考えている人」は、似ているようでまったく違います。

そして、この違いを理解できていない人は、リーダーとしても、親としても失格です。

では、その特徴とは何か。

結論から言えば、今だけを見ている人です。

『リーダーの仮面』という本では、次のように書きました。

「今」に視点を置くのか「未来」に視点を置くのか。

それにより行動は変わってきます。

たとえば、数字に厳しい上司は、今の部下にとっては嫌なものでしょう。

しかし、「未来」に視点を移すと、「あのときは大変だったけど、頑張っておいてよかった」と、部下にとってその上司の存在はプラスに転じます。

――『リーダーの仮面』より

ダメなリーダーほど、「今、嫌われないこと」を優先します。

厳しく言わない、注意しない、基準を甘くする、なんとなく許す…。

その場では、部下に感謝されるかもしれません。

しかし、それは「未来の成長」を奪っているだけです。

「優しい上司」が部下をダメにする

逆に、優しい上司は、今の部下にとってはいい上司ですが、「未来」に視点を移すと、部下は成長できないためマイナスの存在となります。

そうやって未来から逆算して考えるのが、リーダーの役割です。

仮面をかぶり、「位置」を意識するようにすれば、「今の利益」を脇に置いて、「未来の利益」を選ぶことができるのです。

――『リーダーの仮面』より

リーダーとは、「今、気持ちよくしてあげる人」ではありません。

「未来の利益」を選ぶ人です。

だから、ときには厳しい判断も必要になります。

今は嫌われる、今は反発される、今はしんどい。

それでも、「この人の未来に必要だ」と思えば、伝える。

それが、リーダーの役割です。

「今」だけ見ている親は危険

子育てでも同じことが言えます。

子どもが「お菓子を食べたい」と言っているからといって、親はお菓子ばかりを与えるようなことはないでしょう。

嫌いな野菜でも食べさせようとするでしょうし、栄養のことを考えてバランスよく献立を考えるはずです。

そこで食べたものが、子どもの体をつくるからです。

親という役割もリーダーと同じく、高い位置から「未来」を見ている存在です。

――『リーダーの仮面』より

これは、子育てもまったく同じです。

「かわいそうだから」

「泣くから」

「嫌われたくないから」

そう言って、今だけを優先する親は、結局、子どもの未来を壊します。

親もリーダーも、本質は同じです。

「未来」を見て判断する役割なのです。

リーダー失格であり、さらに親としても失格な人。

それは、「今」しか見ていない人です。

本当に相手を思うなら、未来から逆算して行動する。

短期的な感情ではなく、長期的な成長を選ぶ。

それが、リーダーにも、親にも求められる視点なのです。

安藤広大（あんどう・こうだい）

株式会社識学 代表取締役社長

1979年、大阪府生まれ。2002年、早稲田大学を卒業後、NTTドコモ、ジェイコムホールディングス、ジェイコム取締役営業副本部長を経験。プレイングマネジャーとして「成長しないチームの問題」に直面し悩んでいたときに「識学」に出合い、2013年に独立。多くの企業の業績アップに貢献した。2015年、株式会社識学を設立。わずか4年足らずで上場を果たし、これまで9年間で約4500社に識学メソッドが導入されている。著書にシリーズ累計185万部を突破した『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』（ダイヤモンド社）がある。『パーフェクトな意思決定』はシリーズ最新刊。