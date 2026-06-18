■MLB ドジャース5ー4レイズ（日本時間18日、ドジャー・スタジアム）

【日程一覧】3連覇に挑む大谷翔平、山本由伸らのドジャース2026年

ドジャース・大谷翔平（31）が本拠地でのレイズ戦に今季12度目の先発、左ひざ炎症を考慮して、5度目の投手専念となった。6回、91球を投げて、被安打7、奪三振5、四死球2、失点4（自責点4）。4回まで好投も5回先頭打者への四球から崩れて、今季初の1イニング4失点、それでも直後にF.フリーマン（36）が逆転ツーラン、さらに“DH”を解除して大谷が代打出場した。降板後は、3投手の継投で逃げ切り、大谷は7勝目を手にした。

前日17日は決勝の15号を放った大谷だったが、試合後、D.ロバーツ監督（54）は「もちろん登板する予定だ。打者としては出場しない」と翌日の登板は投手に専念させると明言した。前日のブルペンでは左ひざの炎症後、初めて傾斜でのピッチング、踏み出す足でフィニッシュの踏ん張りが心配されたが、指揮官も様子を確認して、GOサインを出した。

1回からスライダー、スイーパー、カーブ、スプリットと全球種を確認、1番・Y.ディアズ（34）はストレートで空振り三振、2番・J.アランダ（28）はスプリットでファーストゴロ、3番・C.マリンズ（31）はストレートでレフトフライと立ち上がりを無失点に抑えた。

2回は先頭打者にヒットを打たれて、セットポジションでの投球となったが、ここも落ち着いたピッチングでその後3人をフライアウトで打ち取り走者を進めなかった。

その裏、ドジャースは2死一、二塁のチャンスを作り8番・D.ラッシング（25）がセンター方向へ弾き返したが、レイズのセカンド・R.パラシオス（29）がダイビングキャッチ、倒れながらも2塁に送球しアウトを奪った。

3回、大谷は1死から9番・T.ウォールズ（29）にレフト方向へ大きな当たりを打たれたが、A.コール（31）が背走してキャッチ、フェンスにぶつかりながらもボールは落とさなかった。好プレーに大谷も帽子をとって感謝を示した。2死から1番・ディアズにカーブが抜けて死球、左ひじに直撃し、大谷も心配そうに見ていたが、ディアズは笑みを浮かべて、大丈夫とグッドポーズを見せた。ベンチに戻る際にも大谷はディアズに謝罪した。

4回はカーブで2者連続三振を奪うと、6番・シンプソンの打球は強烈なピッチャー返し、大谷は好反応で打球を処理して、アウトを奪った。大谷を援護したい打線は4回、2死二塁で7番・コールがレフト前へ先制のタイムリー、攻守で大谷を助けた。さらに9番・A.フリーランド（24）もタイムリーで2対0とリードした。

勝ち投手の権利がかかった5回、先頭打者をカウント1ー2と追い込みながら3球連続ボールで四球、続く打者にもボールが先行し、カウント2ー0からストライクを取りに行ったところを叩かれて左中間へツーベース。無死二、三塁で犠牲フライを打たれて2対1。

さらに1番・ディアズにセンター前へタイムリーで2対2の同点、これで止まらず、2番・アランダにもヒットを浴びると、3番・マリンズをファーストゴロに打ち取ったものの、大谷が一塁カバーへ全力疾走出来ずに内野安打。1死満塁から内野ゴロで2対3と勝ち越されると、5番・パラシオスにも追加点となるタイムリーを浴びて2対4。大谷は今季初の1イニング4失点となった。

その裏、打線は四球とヒット2本で無死満塁のチャンスを作り、6番・K.タッカー（29）が9球粘って押し出しの四球で3対4、尚もチャンスが続いたが、8番・ラッシングは浅いライトフライ、9番・フリーランドは空振り三振と同点に追いつけなかった。

6回のマウンドにあがった大谷は右手中指から出血、ユニホームの右のお尻部分に血を付けながらも力投、ボールを挟むスプリットを使いながら3者凡退に抑えた。大谷は6回、91球を投げて4失点、防御率も1.47に上がってしまった。

その裏、ドジャースは1死二塁で3番・F.フリーマン（36）がセンターへ12号逆転ツーランを放った。すると2死走者なしで5番・DHのM.ロハス（37）に代打・大谷が登場、“DH”を解除しての起用に本拠地はスタンディングオベーションとなった。大谷は1球目を打っていってショートゴロに倒れた。

7回は5番に投手・E.エンリケス（23）が入る珍しいスコアボードとなり、1回1/3を無失点に抑えた。その後はJ.ドライヤー（27）が8回を締めると、9回はA.ベシア（30）が登板、1点差を守り切り、大谷は7勝目を手にした。

