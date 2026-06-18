休館中の芝居小屋「内子座」の楽屋＝2026年4月、愛媛県内子町

大正時代に創建され、大規模な保存修理工事が行われている芝居小屋「内子座」（愛媛県内子町）で、休館中も歴史や文化芸能に触れてもらおうと、町が小屋の楽屋を使ってイベントや企画展を実施している。解体の様子を細かく取り上げた「かわら版」も発行。担当者は「保存修理の意義を感じ取ってくれたらうれしい」と話す。（共同通信＝英佳那）

歌舞伎俳優中村勘九郎さんや落語家立川志の輔さんらスターのサインが壁一面に書かれている楽屋の搬入口。2026年4月上旬、鏡張りの稽古場で無料コンサートが開かれ、愛媛交響楽団のメンバーらでつくるグループが美しい音色を奏でていた。コンサートは定期的に開かれており、同県八幡浜市から訪れた地方公務員の40代女性は「普段入れない場所に来られて良かった」とにこやかに話す。

内子座は1916年創建。国の重要文化財にも指定されている。1985年にも改修されたが、部材の破損や大屋根の瓦のずれ、傷みによる雨漏りが問題に。南海トラフ巨大地震の発生も想定し耐震補強工事を実施することになり、2024年9月から休館している。再オープンは2029年春の予定だ。

内子座は町を代表する観光施設の一つで、町は客足を途絶えさせないよう情報発信を続ける。改修対象ではない楽屋を利用し、内子座の歴史を知ってもらうためのパネルを設置したり、修理状況が分かる映像を流したり。現在は企画展で6月7日まで内子座に用いられている大きな瓦を展示中で、今後は壁の耐震補強工事がどのように行われているかを模型を使って説明する企画展も実施する予定という。

「かわら版」はこれまで30号超を発行。写真とともに今しか見られない骨組みの様子や保存修理の詳細を丁寧に紹介している。「職人の頑張りを伝えたい」という町の強い思いがあるからだ。

担当する町職員の多比良雅美さん（54）は「休館中だからこそできることをしていきたい。来訪者に興味関心を持ってもらうきっかけになれば」と期待を込めた。

芝居小屋「内子座」の楽屋で行われたコンサート＝2026年4月、愛媛県内子町

内子座の保存修理工事の状況を説明する多比良雅美さん＝2026年4月、愛媛県内子町