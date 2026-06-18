『今夜、秘密のキッチンで 』木南晴夏“あゆみが選択する未来【最終話あらすじ】
俳優の木南晴夏が主演を務めるフジテレビ木曜劇場『今夜、秘密のキッチンで』（毎週木曜 後10：00）の最終話が18日に放送を迎えるにあたり、あらすじと場面カットが公開された。
【写真】 “模擬”お料理コーナーで笑顔を見せる木南晴夏&高杉真宙
本作は、誰もがうらやむ幸せな結婚をしたはずの主婦（木南晴夏）が、モラハラ夫からの仕打ちを受ける地獄のような日々を送る中、突然目の前に現れた“ある秘密を抱えた”イタリアンのシェフ（高杉真宙）と特別な夜のキッチンを舞台に恋に落ちていく“恋愛”×“料理”の大人のファンタジック・ラブストーリー。
■最終話あらすじ
慧（高杉真宙）は、坪倉グループの産地偽装をテレビで告発した。そんな中、バイクで何者かに襲われた慧をかばい、藤子（瀧本美織）がケガを負ってしまう。
一方、坪倉グループは記者会見を開く。渉（中村俊介）は、産地偽装疑惑は慧の捏造（ねつぞう）で、うその告発だと発言。早く坪倉家を出た方がいいと慧から心配されるあゆみ（木南晴夏）だったが、もし慧の転落事故に坪倉が関わっているなら自分は慧のそばにいることはできない、全ての真相が明らかになるまではあの家にいなければ、と告げる。
「私たち……全てのことが落ち着くまで、会うのはやめましょう」。慧は、あゆみの言葉を受け入れる。そして２人が一緒になるために、転落事故のこともちゃんと警察に話し解決させようと心に誓う。月が浮かぶ夜空の下、２人はそれぞれの道を歩いていく。
帰宅したあゆみは、会見で産地偽装を認めず慧を悪者にした渉を非難。転落事故についても「俺も会社も無関係だ」と言い切る渉の言葉を、あゆみは信じることができない。
一方の慧は、病院で藤子に転落事故の本当の記憶を打ち明け、巻き込んだことを謝罪する。
そんな中、あゆみの前に林太郎（安井順平）が現れ離婚して家を出る選択肢を示すが、慧と藤子を傷つけ、たくさんの客を裏切った渉にはちゃんと罪を償ってもらいたいと、あゆみは伝える。はたして、坪倉グループはどうなるのか？転落事故の真相とは？そして、あゆみと慧の運命は――？
【写真】 “模擬”お料理コーナーで笑顔を見せる木南晴夏&高杉真宙
本作は、誰もがうらやむ幸せな結婚をしたはずの主婦（木南晴夏）が、モラハラ夫からの仕打ちを受ける地獄のような日々を送る中、突然目の前に現れた“ある秘密を抱えた”イタリアンのシェフ（高杉真宙）と特別な夜のキッチンを舞台に恋に落ちていく“恋愛”×“料理”の大人のファンタジック・ラブストーリー。
慧（高杉真宙）は、坪倉グループの産地偽装をテレビで告発した。そんな中、バイクで何者かに襲われた慧をかばい、藤子（瀧本美織）がケガを負ってしまう。
一方、坪倉グループは記者会見を開く。渉（中村俊介）は、産地偽装疑惑は慧の捏造（ねつぞう）で、うその告発だと発言。早く坪倉家を出た方がいいと慧から心配されるあゆみ（木南晴夏）だったが、もし慧の転落事故に坪倉が関わっているなら自分は慧のそばにいることはできない、全ての真相が明らかになるまではあの家にいなければ、と告げる。
「私たち……全てのことが落ち着くまで、会うのはやめましょう」。慧は、あゆみの言葉を受け入れる。そして２人が一緒になるために、転落事故のこともちゃんと警察に話し解決させようと心に誓う。月が浮かぶ夜空の下、２人はそれぞれの道を歩いていく。
帰宅したあゆみは、会見で産地偽装を認めず慧を悪者にした渉を非難。転落事故についても「俺も会社も無関係だ」と言い切る渉の言葉を、あゆみは信じることができない。
一方の慧は、病院で藤子に転落事故の本当の記憶を打ち明け、巻き込んだことを謝罪する。
そんな中、あゆみの前に林太郎（安井順平）が現れ離婚して家を出る選択肢を示すが、慧と藤子を傷つけ、たくさんの客を裏切った渉にはちゃんと罪を償ってもらいたいと、あゆみは伝える。はたして、坪倉グループはどうなるのか？転落事故の真相とは？そして、あゆみと慧の運命は――？