◇インターリーグ ドジャース5―4レイズ（2026年6月17日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が17日（日本時間18日）のレイズ戦に先発し、6回、91球を投げ7安打4失点で降板。6回には代打で出場して遊ゴロに倒れたが、打線が6回に逆転して7勝目を挙げた。防御率は1.47。先発専念から代打出場という新たな大谷劇場に球場も騒然となった。チームは3連勝を飾った。

代打・大谷がコールされると、ドジャースタジアムからはこの日一番の歓声が起きた。先発していた大谷が、急きょ打撃の準備を開始する。6回2死無走者からDHのロハスの代打で登場し、結果は初球を打って遊ゴロに倒れたが、惜しみない拍手が送られた。

先発専念でマウンドに上がった。4回まで無失点に抑えていた大谷は、2点の援護をもらった5回に突如崩れた。先頭のメサに四球、続くフェドゥシアに中越え二塁打されて無死二、三塁のピンチを背負う。ウォールズに右犠飛で1点を返されると、ディアスに中前打されて同点。さらに1死一、二塁からのムリンスの一ゴロでは、一塁ベースカバーも遅れて内野安打となり1死満塁となり、カミネロの三ゴロで勝ち越しを許した。これで終わらず、パラシオスには直球を右前に運ばれた。この回だけで26球を要し、5安打を集中されて4失点となった。

最速は101マイル（約162.5キロ）をマークしたが、前回までの登板でもあった中指の第1関節は出血したとみられ、ユニホームの右太ももの部分は赤く染まった。それでも6回も続投して3者凡退に抑えた。その熱投が1点を追う6回にフリーマンの中越え逆転2ランを呼んだ。

野球規則には「登板中の投手が指名打者に代わって代打者または代走者となった場合、それ以後指名打者の役割は消滅する。その投手は指名打者に代わってのみ打撃し、または走者になることができる」と定義されている。

レイズ先発のマクラナハンとの投げ合い。2人はゼスチャーで会話を交わした。ベンチ前から手を挙げて大谷にあいさつしたマクラナハンに対して、大谷は左腕を指差し「左腕はもう大丈夫？」といったしぐさ。トミー・ジョン手術から今季復帰したマクラナハンは親指を立てて「大丈夫」のポーズ。それを見た大谷も親指を立てて応じた。大谷がエンゼルス時代の22、23年のオールスターでは同じア・リーグの一員として出場した投げ合いだった。

大谷は前回10日（同11日）のパイレーツ戦まで4登板続けて、投打同時出場。ただ、前回登板の翌11日（同12日）の同戦では左膝の炎症のため、第5打席で代打を送られ途中交代。翌12日（同13日）の試合を欠場した。この日の先発登板は予定通りとなったが、通常2日前に行うブルペンでの投球練習も膝への負担を考慮し、前日である16日（同17日）に変更していたが、その心配も払拭した。

▼大谷翔平 （代打を告げられたのは）降りた時です。まだ負けていた、ビハインドシチュエーションだったので、その前にフレディがホームラン打ちましたけど。（慌てたことは）全然ないです。いける時というか、もちろん常に準備していますし、投げるだけの日も打つ方の準備も登板前にやるので、特に不安なくというか、そのままの感じでいきました。（投球では）あの回（5回）先頭のフォアボールが良くなかった。（流血した中指は）特に投げている時はあんまり関係ないかなと思う。必ずしも常に万全の状態で、100パーセントで投げられるわけではないですし、シーズンをやっていればそういうこともある。その中で試合をとれたのは良かった。