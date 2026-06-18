ひき肉を使ったカレー＝「キーマカレー」はコスパもタイパも◎で、アレンジも無限大。今話題の“レンチンだけで作る”お肉ふっくらキーマカレーとは？

【写真を見る】今やカレー界の主役！？アレンジ万能「キーマカレー」【THE TIME,】

行列店監修“ファミレス”で本格キーマ

「カレーの中で一番好きなのはキーマ」（大学3年）

「週に2回くらい食べる。スパイスが効いていて一番好き」（中学3年）

好きなカレーが「キーマカレー」と答える人が多い中、ファミレスの『デニーズ』では5月からカレーフェアを開催。

東京駅八重洲地下街で連日行列の人気店『エリックサウス』が監修し、中でも特に力を入れているのが「南インド風キーマカレー 〜D'sミールススタイル」(1848円※9月上旬まで)です。

THE TIME,マーケティング部 植 万由香部員：

「お肉がほろほろっと口の中でほどけて“肉の旨味”も感じる。美味しい」

「あまりカレーの専門店には行かない」と話す女性客も、「ファミレスとかで食べられるのはいい。いい感じの辛さでおいしい」と“人気店監修の味”を堪能していました。

『デニーズジャパン』広報・小山菜摘さん：

「私たちが想定していた以上に、SNSを通じて大変多くの反響をいただいている」

“植物由来”のキーマ丼390円

『IKEA渋谷』（東京・渋谷区）で平日午後5時以降限定で食べられる「キーマカレー丼」は、お肉を使わない“植物由来”のキーマカレー。

390円という手ごろな価格もあり、若い世代を中心に人気を集めています。

『IKEA渋谷』フードチームリーダー・田邊竜己さん：

「もともとパウチでキーマカレーを販売していたが、お客様から好評で『温かい状態で提供できたら』とレストランでもメニュー化した」

定番商品にも“キーマカレー味”

身近な食べ物にもキーマカレーの波が来ています。

6月に登場したのは、スパイスが香るキーマカレーがサンドされた「ランチパック キーマカレー」(山崎製パン/130円※番組調べ)

日清焼そばU.F.O.からも「スパイスキーマカレー焼そば」(267円)が登場。ポークの旨味をベースにしたスパイシーでコク深いキーマカレーソースがポイントです。※数量限定商品につき無くなり次第終了

植部員：

「不思議。ソースの甘さとスパイスのピリっとした辛味が交互に来る。すごく食欲そそる味」

レンチンで“ふっくら”キーマカレー

“キーマ旋風”は外食だけではありません。

「月1回くらいは作る。普通のカレーよりキーマの方が多い」（20代女性）

「カレー自体は月1回は食べるけど、自分で作るときはキーマカレー」（30代男性）

人気の理由は、ひき肉と玉ねぎさえあればOKという手軽さ。しかも炒めるだけで作れるので…

「普通のカレーよりも“短時間”でできる」（60代女性）

「炒めて火が通ればあとはルーを入れて出来上がるから“コスパがいい”」（30代女性）

そもそも簡単なキーマカレーですが、“さらに簡単にできる”とバズり倒しているのが、料理コラムニスト・山本ゆりさん考案の【レンジで一発！キーマカレー】。鍋も火も使わず、“電子レンジだけ”でできちゃいます。

材料（2人前）

▼玉ねぎ：1/4個

▼にんじん：1/3本

▼合挽き肉：150g

▼カレールウ：2かけ

▼水：160ml

▼ケチャップ：大さじ1

▼ウスターソース：大さじ1

▼チューブにんにく：少々

▼チューブしょうが：少々

下準備はチョッパーで野菜をみじん切りにするだけ。あとは耐熱ボウルに材料を全て入れ、ふわっとラップをかけたら電子レンジ600wで12分。加熱後にスプーンなどで混ぜたら完成です。

植部員：

「フライパンで作るよりもふっくらしている。たっぷりひき肉を入れたので肉肉しくて美味しい」

炒めないのでひき肉は“水分が逃げずにふっくら”、煮込まないので“香り・辛さがしっかり残る”といいます。

タイパ◎アレンジ無限大

残ったキーマカレーの活用法も様々です。

大手レシピサイト『クラシル』で紹介されているのは【揚げない三角カレーパン】

耳を切った食パンにキーマカレーをのせて半分に閉じ、両面に溶き卵を塗ってパン粉をまぶす。片面2分ずつこんがり焼けば完成です。

他にも、春巻きの皮を使ったおやつにもおつまみにもぴったりな【カマンベールキーマカレー棒】や、キーマカレーをかけるだけの【カレーうどん】

市販の麻婆豆腐と混ぜ合わせた【キーマカレー麻婆】は、どちらもひき肉を使っているので相性抜群です。

アレンジ無限大。“我が家のキーマカレー”を見つけてみるのも楽しそうです。

（THE TIME,2026年6月16日放送より）