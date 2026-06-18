インスタグラム更新

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は連日、熱戦が繰り広げられている。ドロー発進の日本代表は日本時間21日にチュニジア戦を控える中、高級SUV車と並んだなでしこジャパン（日本女子代表）21歳に熱い視線が注がれた。

イカつい高級車の隣で微笑んでいた。

ショールームに展示されたグレーの「ポルシェ・カイエン」。横にいたのはなでしこジャパンMF谷川萌々子だった。白のシャツに黒のパンツを合わせた私服姿で、愛車に優しく手を添えながら爽やかな笑顔を浮かべていた。

インスタグラムで実際の画像を公開。投稿では「この度、愛知県・名古屋にあるPorsche Center NagoyaさんからPorsche Cayenneをお借りしました！」「家族と友人との時間を大切にしながら、PORSCHEとリラックスしたひとときを楽しんでいきます」と報告した。

ドイツの高級車メーカー「ポルシェ」によると、1266万円の一台だという。ファンからは続々と反響が寄せられた。

「えー運転できるの」

「めちゃめちゃカッコえぇですやん！」

「カッコよくてお似合いです」

「とっても素敵です」

「あらら〜ポルシェ〜」

「さすが、世界のももこ 相応しい車だと思うよ」

「やばすぎでしょ！！」

「さすがスター選手！トップ選手だから良い車のらなきゃ」

21歳の谷川はドイツ1部の名門バイエルン・ミュンヘンに所属するアタッカー。日本代表としても主力として活躍し、3月のAFC女子アジアカップではゴールを記録してチームのアジア制覇に貢献した。



（THE ANSWER編集部）