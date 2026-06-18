女子ネーションズリーグ

バレーボール女子のネーションズリーグ第2週フィリピン大会が17日に行われ、日本はセルビアを3-2（20-25、26-24、18-25、32-30、15-7）で撃破した。セルビア陣営からも日本を称える声が上がった。

フルセットの死闘を制し、第1週のカナダ大会から無傷5連勝とした日本。セットカウント1-2と追い込まれた第4セットを長いデュースの末に奪うと、最終第5セットも勢いに乗って制した。

国際バレーボール連盟（FIVB）主催大会の運営などを行う「バレーボール・ワールド」の動画配信サイト「VBTV」は、試合後の場内インタビューを放送。セルビアの21歳ヘナ・クルタギッチは、「全力を尽くした。3-1で勝てたかもしれないけれど、それもバレーボールというものね」と振り返った。

日本を称えたのは、セルビアのアシスタントコーチのイェレナ・ブラゴジェビッチ氏だ。同じく場内インタビューで、「歴史を振り返っても、日本との対戦はいつも熾烈で難しい試合になる。彼女たちは絶対に諦めないから。彼女たちを追い詰めたけれど、勝つには十分じゃなかった」と話した。

日本は18日は試合がなく、19日にチェコと対戦する。



（THE ANSWER編集部）