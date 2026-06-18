冬のある日、閉じられた城の中で、人質少年の密室殺人が起きる。犯人はどうやって犯行に及んだのか。

坂東彌十郎はなぜ売れるのか？ 今期ドラマ3本出演でまさに引っ張りダコ

6月19日公開の映画「黒牢城」（こくろうじょう）は、戦国時代、織田信長に反旗を翻した荒木村重（本木雅弘）が籠城する有岡城を舞台にした時代劇ミステリーである。 原作は、第166回直木賞受賞と「このミステリーがすごい！」第1位を獲得した米澤穂信の人気小説。第79回カンヌ国際映画祭カンヌ・プレミア部門出品作品として上映され、現地でスタンディングオベーションを受けた。黒沢清監督の初時代劇作品だ。

この作品には、注目点がいろいろある。

まず、第一の注目点は、事件が敵勢に取り囲まれた「城」で起こること。撮影は、太秦のセットとともに姫路城はじめ実在の城や寺社でも行われた。裏切り者がいるのか。犯行の動機は何か。歴史的建造物ならではの薄暗さ、石の床の冷たさなどが、疑心暗鬼に陥る有岡城の人間たちの緊迫感をよく伝えている。

第二の注目点は、その謎解きをするのが、村重が地下牢に閉じ込めた織田方の天才軍師・黒田官兵衛（菅田将暉）ということ。鎖につながれた官兵衛は、「知恵を貸せ」という村重の話を聞いただけで驚くべき推理をしてみせる。その場を動かず、知り得た情報のみで事件の真相を見抜く官兵衛は、敵対する村重の奇妙なバディーであり、時代劇には珍しい「安楽椅子探偵」なのだ。

なお、菅田は現在、大河ドラマ「豊臣兄弟!」で竹中半兵衛役。戦国の「両兵衛」「二兵衛」ともいわれる名軍師2人を同時期に演じたことになる。

有岡城では、その後も、敵将の首の変貌、新たな殺人と宝物の紛失など、春、夏、秋と立て続けに奇怪な事件が起こる。鍵になるのが、城内の人間関係だ。村重を支える妻千代保（吉高由里子）、腹心として家臣をまとめる荒木久左衛門（青木崇高）、忠義心が強い側近の乾助三郎（宮舘涼太）、鉄砲の名手・雑賀下針（柄本佑）、影のごとく主君を助ける郡十右衛門（オダギリジョー）、僧侶で密使の無辺（荒川良々）、剣豪の秋岡四郎介（ユースケ・サンタマリア）などなど。 豪華キャストがくせものを演じ、各人が城での自分の役割をよく心得、働く。それだけに真相がわからなくなる……。

本木は、「殺さず」の信念で官兵衛らを生かしながら、籠城戦の決着に苦悩する殿の人間味をチラ見せする。村重が、官兵衛を約1年、幽閉したのは史実だ。しかし、なぜ、自分を重用する信長に謀反を起こしたのかは諸説あり、謎でもある。 歴史に謎を残した武将・村重と官兵衛が見つけ出す驚愕の真相を確かめたい。

（ペリー荻野／時代劇評論家）