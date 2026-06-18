日本は6月下旬に企業の株主総会が集中する。そこでより動きを活発化しているのが、アクティビスト（物言う株主）だ。なにしろ日本では2025年にアクティビストが、世界平均の「1.7倍」の収益を上げたというから、その影響力は無視できない。

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事実、6月5日段階の大和総研のまとめでは、6月の総会での株主提案は104社で、そのうちアクティビストを含む機関投資家による提案が54件と半数以上を占め、25年の51社を上回る。まさに手ぐすね引いて待っている、とでもいったところか。

たとえば、フジ・メディア・ホールディングスとあの派手な攻防戦を演じた、米ダルトン・インベストメンツがあすか製薬に、旧村上ファンド系が、近鉄グループHDや名古屋鉄道など鉄道系に狙いを定めたといった動きなどが目立つ。

元外資系証券マンはこう言う。

「今一番元気なアクティビストと言えば、香港系のオアシス・マネジメントでしょう。出版社のKADOKAWAでは筆頭株主に躍り出、夏野剛社長の解任を提案し、会社と厳しく対立しているのは報道にある通り。ですが、私はオアシスが3月に株を握ったニデックの今後に注目しています。仮にニデックが事件のあおりを食らって非上場化しても、プライベート・エクイティ（PE）・ファンドが買うでしょうし、上場を維持出来たら株価が上がるので、決して負けない戦いをしています」

だがこうしたやりたい放題に“待った”をかけたい動きもある。

「アクティビスト対策は大きな経営資源を割かれ、十分に大きな賃上げの障壁となり得る。そこで5月に自民党内で、新たなプロジェクトチームが立ち上がりました。また、6月の経産省の有識者会議では、このところ増えている企業の非上場化を巡り、アクティビストとPEファンドが水面下で手を組んで、企業に非公開化を要求し、PEファンドが買収するといった出来レースのような事例が報告・問題視される場面がありました」（経済部記者）

だが政府の表立っての対策は、どうもおぼつかないようだ。

「5月1日に改正金融商品取引法が施行、TOB（株式公開買い付け）と大量保有報告制度のルールが変わりました。報告制度の変更は、このところ多く見受けられていたウルフパック戦術（ひそかに協調して株を買い増す）対策になるでしょうが、課徴金引き上げは継続で実効性が疑われます。また、よりアクティビストの動きに制限をかけるべきはずの改正会社法も、来年の法案提出がもくろまれていますが、こちらはザルどころか個別株主の提案を妨げるものとの見方すらあります」

どうやら日本が外資の草刈り場となる天国ぶりは、しばらく続きそうだ。

（横関寿寛／ジャーナリスト）

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