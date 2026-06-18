家電量販店大手のヤマダホールディングス（HD）とエディオンは2027年10月に経営統合を実施する。新たに持ち株会社を設立し、両社が持ち株会社の完全子会社となる。新会社の会長にヤマダHD会長の山田昇氏、社長にエディオン会長の久保允誉氏が就任する。

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25年度の売上高はヤマダHDが1兆6918億円で業界トップ。エディオンは7937億円でノジマ、ビックカメラ、ヨドバシカメラに次ぐ業界5位だ。経営統合により同2.4兆円規模の量販店が誕生し、1兆円未満の2位以下を大きく引き離すことになる。

背景にあるのは、少子高齢化やオンライン販売の拡大、エネルギー価格・人件費の上昇などに伴う事業環境の悪化だ。

「ビック、ヨドバシなど都市部の量販店は好調だが、ヤマダデンキが得意とする地方や郊外の店舗は人口減少で減収が続いた。西日本地盤のエディオンも地方衰退の影響を受けている。ヤマダHDは東日本が中心であり、地理的に両社は補完関係になりうる」（流通業界関係者）

ヤマダHDは2010年度に売上高のピーク（2兆1533億円）を打つと、減収に転じた。近年ではM＆Aにより住建事業を強化しているが、規模・収益ともに以前の水準を超えられていない。

エディオンは旧デオデオとエイデンの経営統合により02年に誕生した。売上高のピークは10年度の9010億円だ。

アパレル業界ではユニクロ、家具業界ではニトリがSPAで成長

経営統合によるシナジーについて両社は、スケールメリットによる調達コストの削減や、顧客データの統合によるPB（プライベートブランド）商品の開発力、リフォーム事業の強化などを挙げている。

中でも目玉はPB強化だという。PBを含むヤマダHDのオリジナル商品は売り上げの11％を占め、エディオンのPB比率は3割を超える。

「量販店は同じメーカー品を扱う薄利多売ビジネスなので、仕入れ力だけがものをいう商売。調達コスト削減のために再編が進んだ。競争が激しくなる中、各社は差別化や利益率改善を目的としてPB強化などSPA（製造小売業）化に取り組んでいる」（前出の関係者）

コジマやソフマップを子会社化したビックカメラは20年ごろからPBに注力。並立していた3ブランドを今年4月、「ビックアイデア」に統合した。「エルソニック」を展開する業界2位のノジマは、日立の家電事業買収を発表しており、家電の企画・製造を強化する構えだ。

アパレル業界ではユニクロ、家具業界ではニトリがSPAで成長し、競合他社も後に続いた。量販店業界でも同じ潮流が生じている。“東西”の統一で人口減少の波を乗り越えられるか、ヤマダ・エディオン統合後の戦略に注目が集まる。

（山口伸／ライター）

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