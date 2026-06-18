今、徳島県が県立ホールの建設計画をめぐって揺れている。後藤田正純・知事による不当な圧力の疑惑が浮上し、大混乱に陥るなか、県立ホールの設計を担った世界的建築家・石上純也氏が本誌・週刊ポストに覚悟の告発をする。【前後編の後編】

【写真】「石上純也氏の案」で県立ホール建設予定地だった徳島市中心部の空き地

徳島県が会場使用中止を判断した理由

徳島県では今、石上氏らのチームが設計した「徳島芸術文化ホール」を主要テーマに6月1日から開催予定だった「石上純也展覧会」が県の要請で中止に追い込まれ、後藤田知事のやり方に批判が高まっている。

展覧会は県有地に立つ民間倉庫を会場に、石上氏らが設計した徳島芸術文化ホールの図面や完成模型などを中心に展示する予定だった。

「今年3月に日本建築家協会（JIA）の招きで徳島のホールのプロジェクトを含めた僕の様々なプロジェクトについて講演したら、講演を聞いた方々から『県民に知ってほしい』『展覧会をやろう』という話が持ち上がったんです」

それでも石上氏には気がかりなことがあった。

「5月1日に展覧会の告知を出した後に、知事がJIAの徳島地域会役員の建築事務所にきてプレッシャーをかけたという連絡がJIAの方を通じて入った。これはまずいのではないかと思ったけど、JIAの方も僕も何をされるかわからない怖さは感じながら、今まで通り進めることにした」

石上氏は展覧会の展示内容について県と相談、確認、展示場所についても報告してきたという。

「公共事業では基本的に設計者は図面の著作権を放棄しなければならない。県側が持つわけです。だから県のほうから、展示物についていつ提出されたものか書いてくれと言われ、5月28日までそんなやりとりをしていたんです。ところが、その翌日に県から会場の倉庫運営会社に電話で中止要請が来て、その時点では、運営会社の方が中止することに反対していましたが、30日には書面で正式な中止要請が来ました」

展覧会の2日前だった。

徳島県港湾政策課は会場の使用中止の判断の理由をこう説明する。

「1つは今回の展示は街作りという観点から、和やかな雰囲気になじまないと判断した。2つ目は、県と徳島市が連携して新ホール建設計画を進めているさなかに県の情報発信地（県有地）でこの企画を行なうことは、県からの情報発信と誤解されかねないと考えた」

また、中止要請は後藤田知事の了承を得て行なわれたことも判明した。

石上氏は展覧会開催予定日だった6月1日に記者会見を開き、「表現の自由に対して言論統制とか情報規制とか、そういうものが普通に行なわれている国も見ることがある。しかし、こういうことが現在の日本で起こるということは全く想像していなかった」と訴え、徳島県の圧力問題は全国的にも注目されている。

中止決定について食い違う言い分

混乱に拍車をかけたのが後藤田知事の対応だ。6月5日のぶらさがり会見でこう話したのだ。

「（展覧会会場は）県有地ではあるが、建物は民間のもの。民間の方が最終的にそういう（中止の）ご判断をされたことに何か言うべき話ではない」

それだけではなかった。

地元紙の徳島新聞は5月9日に後藤田知事がJIAの徳島地域会役員に展覧会中止の圧力をかけたと報じている。石上氏がJIAから連絡を受けて展覧会開催を心配していた問題行動だ。

後藤田氏は会見で質問されると、同会長に会ったことは認めながら、「展覧会の話はしていない」と否定した。

これに怒ったのがJIA側だ。JIA徳島地域会役員で建築士の内野輝明氏が6月9日に会見を開き、5月9日に突然事務所を訪ねて来た後藤田知事から、石上展について、「余計なことをするな。開催するならこちらも考える」と半ば脅されたと証言したのである。

後藤田知事側もこの日、改めて会見して内野氏の証言を否定する。それだけではなく、今度はこの騒動の原因は倉庫運営会社のほうだと言い始めた。運営会社が展示の内容が不適切なのではないかと県に相談を持ちかけてきて、県はその手助けをする目的で中止要請を出しただけなどとし、県には責任はないとの趣旨のことを会見で説明したのだ。

「この発言の問題は、県は運営会社との契約関係上、優位的なポジションにおり、運営会社が何かを言いづらい状態だと言うことです。発言は二転三転しており、混乱はさらに深まっています」（徳島県議会関係者）

後藤田知事が「石上案」の中止にこだわるのは、来春の徳島県知事選をにらんだ政治的理由が絡んでいるとの見方がある。

「後藤田知事は工事費を半額にする看板公約を実現できなかったうえに、石上案を採用すると言えば、県立ホール計画を混乱させただけになって選挙で批判を浴びるのは間違いない。だから意地でも石上案を潰し、良い案にしたと選挙で訴えるしかない状況に追い込まれている」（同前）

「後藤田知事に会わせてほしい」

石上氏はこう語る。

「後藤田知事は前知事の計画を批判して当選したから計画を進めたくないという政治的事情があるのかもしれませんが、後藤田知事の当選後に徳島新聞が行なった県民アンケート調査では、僕たちの案のホールを造ってほしいという意見が半分以上でした。後藤田知事が当選したのは民意ではあるけれど、一方で僕たちが設計したホールを造ってほしいというのも民意なんです。

だから徳島の建築家協会のみんなも僕たちが設計したホールをなんとか造りたいと展覧会を企画してくれた。僕たちと県の契約（基本協定）は残っているから、このままでは二重契約という問題にもなりかねない。僕たちが一方的にゴネていると言われるのはたいへん心外です。

残念なのは後藤田知事と話す機会がなかったことです。公約の『工期半分、予算半額』は正直難しいと思っていたが、県から予算を数十億円減らしたいとか、座席数を減らしたいという要請があれば、僕たちも協力して座席数を1500にするとか、小ホールをやめるとか設計変更して建設を始めることができたと思う。

現状では後藤田さんの『工期を半分にする』という訴えが実現できていないだけでなく、我々が手掛けていれば、今年9月にオープンできていた可能性もありました。当時は県との会議が毎日のようにあったから、『知事と話せませんか』と何度も要望したけれども、なかなか機会がもらえなかった。後藤田知事の意向を聞いて、僕たちが協力することになっていれば、混乱は起きなかったのではないか」

新ホール計画について、工務店関係者はこう懸念を示した。

「県は昨年、新ホールの設計施工を一括で請け負う業者を2回公募して参加がなかった。建築業界から見たら、当然です。あの規模の計画を請け負えるのはスーパーゼネコンクラスしかないが、どこも受注をいっぱい抱えている。そのなかでこんな混乱に巻き込まれるようなややこしい仕事はしたくない。物価高騰よりもこの理由のほうが大きい事実を知事は、社会情勢のせいにしている。

知事としては来年の知事選前に基本設計だけでも発表したいから設計者だけに絞って3回目の公募をかけたのでしょうが、安くあげようとするならそれは悪手。総事業費を決めていないから工事を発注する2〜3年後には事業費が増えているのではないか。しかも、二度の公募で工務店が決まらなかった事実を考えると、設計が終わったとしても、工事業者が決まらず、工事が始まらない可能性は高いと思います」

また地元マスコミ関係者はこう語る。

「県の不誠実な対応に激怒して、知る権利の侵害に対して集団訴訟を起こそうとしている団体もいるそうです」

徳島県に聞いたが、締め切りまでに回答はなかった。

石上氏は、建築資材をはじめ物価高騰のなか、後藤田知事の選挙向けパフォーマンスで県民ホールの計画見直しの混乱が長引くほど、県民の負担が増えていくと警鐘を鳴らしている。混乱を長引かせてはならないだろう。

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【はじめから読む→】後藤田正純・徳島県知事に振り回され宙に浮く「県立ホール計画」 「工事費半額」の公約が看板倒れで大混乱

※週刊ポスト2026年6月26日・7月3日号