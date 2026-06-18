『今夜、秘密のキッチンで』最終回 あゆみと慧の運命の結末
木南晴夏が主演を務めるドラマ『今夜、秘密のキッチンで』（フジテレビ系／毎週木曜22時）最終回が18日に放送。あゆみ（木南）はすべてを終わらせてから家を出ることを決意する。
【写真】ドラマ『今夜、秘密のキッチンで』最終回 坪倉グループの行く末は？
本作は、“恋愛”×“料理”をテーマにした大人のファンタジック・ラブストーリー。誰もがうらやむ幸せな結婚をしたはずの主婦が、モラハラ夫からの仕打ちを受け、地獄のような日々を送る中、突然目の前に現れた“ある秘密を抱えた”イタリアンシェフと、特別な夜のキッチンを舞台に恋に落ちていく。木南が主人公・坪倉あゆみ、高杉真宙がイタリアンシェフ・Keiを演じる。
■最終回あらすじ
慧（高杉）は、坪倉グループの産地偽装をテレビで告発した。そんな中、バイクで何者かに襲われた慧をかばい、藤子（瀧本美織）がケガを負ってしまう。
一方、世間を黙らせるため坪倉グループは記者会見を開く。渉（中村俊介）は、産地偽装疑惑は慧の捏造で、嘘の告発だと発言。一日でも早く坪倉家を出た方がいいと慧から心配されるあゆみだったが、今はまだ坪倉家の妻であり、それにもし慧の転落事故に坪倉が関わっているなら自分は慧のそばにいることはできない、全ての真相が明らかになるまではあの家にいなければ、と告げる。
「私たち……全てのことが落ち着くまで、会うのはやめましょう」。慧は、こみ上げる感情を飲み込み、あゆみの言葉を受け入れる。そして二人が一緒になるために、転落事故のこともちゃんと警察に話し解決させようと心に誓う。月が浮かぶ夜空の下、二人はそれぞれの道を歩いていく。
帰宅したあゆみは、会見で産地偽装を認めず慧を悪者にした渉を非難する。転落事故についても「俺も会社も無関係だ」と言い切る渉の言葉を、あゆみは信じることができない。
一方、慧は病院で、藤子に転落事故についての自分の本当の記憶について話し、自分のせいで藤子まで巻き込んでしまってすまないと謝っていた。
あゆみが一人になったキッチンに、林太郎（安井順平）が現れる。すぐに離婚してこの家を出る道もあると林太郎は言うが、慧と藤子を傷つけ、たくさんの客を裏切った渉にはちゃんと罪を償ってもらいたいと、あゆみは伝える。すべて終わらせてから家を出ると言うあゆみの表情は、強い決意に満ちていて--。はたして、坪倉グループはどうなるのか？ 転落事故の真相とは？ そして、あゆみと慧の運命は？
木曜劇場『今夜、秘密のキッチンで』は、フジテレビ系にて毎週木曜22時放送。
【写真】ドラマ『今夜、秘密のキッチンで』最終回 坪倉グループの行く末は？
本作は、“恋愛”×“料理”をテーマにした大人のファンタジック・ラブストーリー。誰もがうらやむ幸せな結婚をしたはずの主婦が、モラハラ夫からの仕打ちを受け、地獄のような日々を送る中、突然目の前に現れた“ある秘密を抱えた”イタリアンシェフと、特別な夜のキッチンを舞台に恋に落ちていく。木南が主人公・坪倉あゆみ、高杉真宙がイタリアンシェフ・Keiを演じる。
慧（高杉）は、坪倉グループの産地偽装をテレビで告発した。そんな中、バイクで何者かに襲われた慧をかばい、藤子（瀧本美織）がケガを負ってしまう。
一方、世間を黙らせるため坪倉グループは記者会見を開く。渉（中村俊介）は、産地偽装疑惑は慧の捏造で、嘘の告発だと発言。一日でも早く坪倉家を出た方がいいと慧から心配されるあゆみだったが、今はまだ坪倉家の妻であり、それにもし慧の転落事故に坪倉が関わっているなら自分は慧のそばにいることはできない、全ての真相が明らかになるまではあの家にいなければ、と告げる。
「私たち……全てのことが落ち着くまで、会うのはやめましょう」。慧は、こみ上げる感情を飲み込み、あゆみの言葉を受け入れる。そして二人が一緒になるために、転落事故のこともちゃんと警察に話し解決させようと心に誓う。月が浮かぶ夜空の下、二人はそれぞれの道を歩いていく。
帰宅したあゆみは、会見で産地偽装を認めず慧を悪者にした渉を非難する。転落事故についても「俺も会社も無関係だ」と言い切る渉の言葉を、あゆみは信じることができない。
一方、慧は病院で、藤子に転落事故についての自分の本当の記憶について話し、自分のせいで藤子まで巻き込んでしまってすまないと謝っていた。
あゆみが一人になったキッチンに、林太郎（安井順平）が現れる。すぐに離婚してこの家を出る道もあると林太郎は言うが、慧と藤子を傷つけ、たくさんの客を裏切った渉にはちゃんと罪を償ってもらいたいと、あゆみは伝える。すべて終わらせてから家を出ると言うあゆみの表情は、強い決意に満ちていて--。はたして、坪倉グループはどうなるのか？ 転落事故の真相とは？ そして、あゆみと慧の運命は？
木曜劇場『今夜、秘密のキッチンで』は、フジテレビ系にて毎週木曜22時放送。