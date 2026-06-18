山田涼介主演『一次元の挿し木』“意味深”メインビジュアル公開 主題歌アーティストも発表
Hey! Say! JUMPの山田涼介が主演を務める、読売テレビ・日本テレビ系新日曜ドラマ『一次元の挿し木』（7月5日スタート、毎週日曜 後10：30）のメインビジュアルと主題歌アーティストが18日、公開された。
【写真】初ドラマ主題歌！『一次元の挿し木』主題歌を担当するLANA
原作は、宝島社『このミステリーがすごい！』大賞シリーズ「2025年文庫グランプリ」受賞作の松下龍之介氏による同名小説『一次元の挿し木』。遺伝子学を研究する大学院生の七瀬悠（山田）は、豪雨で行方不明になった義理の妹・紫陽を忘れられず、彼女は生きていると信じている。そんなある日、古人骨のDNA鑑定をしたことから、悠は事件に巻き込まれることに。悠に待ち受ける予測不能な陰謀とは。二転三転する真実の果てに想像を絶する結末が待っている。時を超えた謎に挑む、ヒューマンミステリーとなる。
今回公開されたメインビジュアルは、主人公・七役の主演・山田を中心に、ヒロイン・石見崎唯役の白石聖、物語の鍵を握る悠の義妹・七瀬紫陽役の堀田真由、発生生物学者・仙波佳代子役の鈴木保奈美、悠の義父・七瀬京一役の佐々木蔵之介の5人をドラマタイトルにちなんださまざまな花や植物が隙間なく囲む、“意味深”なビジュアルとなっている。このビジュアルにはどんな意味合いが隠されているのか。
さらに、LANAが本作の主題歌を担当することが決定。本作が初のドラマ主題歌となる。なお、楽曲タイトルは後日解禁予定となる。
また、新規本編映像が番組公式SNSアカウントや、YouTube読売テレビ公式アカウント、TVerで公開された。
【LANAコメント全文】
この度、主題歌を担当させていただきました。LANAです。
この作品に登場する人々も、私たちもみんな、信じるもののために必死に生きています。そんなことを思い、ミステリーに惑わされながらも、人生を賭けて必死に答えに向かって挑む悠の苦しみや勇気を、私自身が人生をもがく中で見つけた言葉とメロディーで表現し、曲を作りました。すてきな作品にご一緒させていただき、本当にうれしいです。
【写真】初ドラマ主題歌！『一次元の挿し木』主題歌を担当するLANA
原作は、宝島社『このミステリーがすごい！』大賞シリーズ「2025年文庫グランプリ」受賞作の松下龍之介氏による同名小説『一次元の挿し木』。遺伝子学を研究する大学院生の七瀬悠（山田）は、豪雨で行方不明になった義理の妹・紫陽を忘れられず、彼女は生きていると信じている。そんなある日、古人骨のDNA鑑定をしたことから、悠は事件に巻き込まれることに。悠に待ち受ける予測不能な陰謀とは。二転三転する真実の果てに想像を絶する結末が待っている。時を超えた謎に挑む、ヒューマンミステリーとなる。
さらに、LANAが本作の主題歌を担当することが決定。本作が初のドラマ主題歌となる。なお、楽曲タイトルは後日解禁予定となる。
また、新規本編映像が番組公式SNSアカウントや、YouTube読売テレビ公式アカウント、TVerで公開された。
【LANAコメント全文】
この度、主題歌を担当させていただきました。LANAです。
この作品に登場する人々も、私たちもみんな、信じるもののために必死に生きています。そんなことを思い、ミステリーに惑わされながらも、人生を賭けて必死に答えに向かって挑む悠の苦しみや勇気を、私自身が人生をもがく中で見つけた言葉とメロディーで表現し、曲を作りました。すてきな作品にご一緒させていただき、本当にうれしいです。