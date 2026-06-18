『ヒルナンデス！』新企画が始動 なすなかにしの“ロケ芸”が光るハプニング連発クイズ旅
きょう18日放送の日本テレビ系『ヒルナンデス！』（月〜金 前11：55）では、新企画「なすなかのどんな問題！地元民ならわかる旅」が新たに始動する。お笑いコンビ・なすなかにし（中西茂樹・那須晃行）が、番組MC・浦野モモアナウンサーとともに、地元民を回答者にした“ハプニング連発”のクイズ旅に挑む。
【番組カット】大爆笑！ロケに挑むなすなかにし＆浦野モモアナ
同企画は、旅先の地元民に“地元の人なら知っているであろうクイズ”に答えてもらい、クイズに正解できれば素敵なご褒美をゲットできるという新企画。初回となるきょうは、神奈川県・三浦半島を舞台に、なすなかにしの“ロケ芸”が光る旅の模様を放送する。
一行が訪れたのは、横須賀や葉山の新鮮野菜がおよそ200種類集結する直売所。滅多に見られない栄養満点の「葉付きにんじん」や、サラダに映える甘い「紫大根」が驚きの安さで並ぶなか、一発正解すればご褒美として予算が5000円になるという大チャンスが到来する。絶対にハズせないプレッシャーの中、3人は正解者を見つけ出すことはできるのか。
旅のクライマックスでは、三崎の最先端マグログルメを堪能した3人。これまでは捨てることが多かったという、マグロの血合（ちあい）の部分「茜身」を、急速冷凍技術によって初めて「生食」として味わえるようになった奇跡の部位を食し、なすなかにしもあまりの美味しさに驚愕の様子をみせる。
ロケの達人・なすなかにしによる、さすがの“ロケ芸”から繰り広げられる地元民との爆笑の掛け合いは必見だ。
【番組カット】大爆笑！ロケに挑むなすなかにし＆浦野モモアナ
同企画は、旅先の地元民に“地元の人なら知っているであろうクイズ”に答えてもらい、クイズに正解できれば素敵なご褒美をゲットできるという新企画。初回となるきょうは、神奈川県・三浦半島を舞台に、なすなかにしの“ロケ芸”が光る旅の模様を放送する。
旅のクライマックスでは、三崎の最先端マグログルメを堪能した3人。これまでは捨てることが多かったという、マグロの血合（ちあい）の部分「茜身」を、急速冷凍技術によって初めて「生食」として味わえるようになった奇跡の部位を食し、なすなかにしもあまりの美味しさに驚愕の様子をみせる。
ロケの達人・なすなかにしによる、さすがの“ロケ芸”から繰り広げられる地元民との爆笑の掛け合いは必見だ。