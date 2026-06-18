KEY TO LIT猪狩蒼弥、初挑戦『ゴチバトル』に自信 先輩・増田貴久に“ダメ出し”
5人組グループ・KEY TO LITの猪狩蒼弥が、きょう18日放送の日本テレビ系『ぐるぐるナインティナイン』（後7：54）内「ゴチになります！」にVIPチャレンジャーとして初出演する。
【番組カット】ついに…！ゴチ復帰を果たす矢部浩之
猪狩は、デビュー前にもかかわらず持ち前のトーク力とアグレッシブさでバラエティー番組を中心に大ブレイク中。増田貴久（NEWS）の直属の後輩にあたる猪狩は「ゴチを分析してどうやったらレギュラーになれるのか考えてきた」という。その作戦には一同苦笑しながらも納得。さらに、外食好きで食べログならぬ“ガリログ”を作成し、値段を当てるのは得意だそう。果たしてゴチメンバー候補としてのポテンシャルを見せることはできるのか。
前回の挑戦でニアピン賞2回目を達成した矢部浩之（ナインティナイン）が、今回から復帰する。おなじみのイリュージョンで登場。ゴチメンバーは「お帰りなさい」と大歓迎だが、半年のブランクはどう効いてくるのか。
ゴチバトルの舞台は、東京・丸ビル内にある「カサブランカシルク」。ベトナム料理をメインにアジア各国のエッセンスを取り入れた料理が堪能できる。設定金額は、1人1万8000円。自腹額は8人で14万円前後となる。
今回のテーマは梅雨入りにちなみ、「雨の日はおウチで盛り上がっちゃおうゴチ」。話題のおもちゃやリズムゲームで大盛り上がりとなる。世界60ヶ国以上で楽しまれているバランスゲームには、増田、佐野勇斗（M!LK）、猪狩、岡村隆史（ナインティナイン）が挑戦。真剣勝負の4人をよそに倉科カナ、せいや（霜降り明星）からはクレームが届く。続いて、SNSで大流行している“ホイットニー・ヒューストンチャレンジ”では、猪狩は「リズム感はめちゃくちゃある」、増田は「できちゃっていい流れなのかなあ」と自信たっぷり。佐野がまさかの才能を発揮する。
さらに、全員でチャレンジした米粒アートでは、“あの人”が細やかな才能を見せる。そして、以前も登場した小学生あやとり名人が再登場。岡村も大絶賛した少年は放送後、学校でヒーローになったそうで、今回もまたスゴ技をひっさげてやってくる。
増田の後輩の猪狩だが、先輩へのダメ出しが止まらない。増田の印象を聞かれると「めちゃくちゃ尊敬してました」と返答する。これに増田が「過去形？」と聞くと、すかさず猪狩が、増田がエピソードを盛りすぎてひどい目に遭ったという被害を告白。さらに増田のクセのある食リポには「恥ずかしいんでやめてください」「みっともないです」と鋭いダメ出しを送る。仲が良いのか悪いのか。そんな猪狩も初の値段予想に調子が狂っていく。
結果発表では、想定外のハイレベルな戦いに、自信満々だった猪狩は「デビューしてないんで金ないんです」と悲鳴。そして、まだ自腹のない佐野がついに初自腹を食らってしまうのか。
【番組カット】ついに…！ゴチ復帰を果たす矢部浩之
猪狩は、デビュー前にもかかわらず持ち前のトーク力とアグレッシブさでバラエティー番組を中心に大ブレイク中。増田貴久（NEWS）の直属の後輩にあたる猪狩は「ゴチを分析してどうやったらレギュラーになれるのか考えてきた」という。その作戦には一同苦笑しながらも納得。さらに、外食好きで食べログならぬ“ガリログ”を作成し、値段を当てるのは得意だそう。果たしてゴチメンバー候補としてのポテンシャルを見せることはできるのか。
ゴチバトルの舞台は、東京・丸ビル内にある「カサブランカシルク」。ベトナム料理をメインにアジア各国のエッセンスを取り入れた料理が堪能できる。設定金額は、1人1万8000円。自腹額は8人で14万円前後となる。
今回のテーマは梅雨入りにちなみ、「雨の日はおウチで盛り上がっちゃおうゴチ」。話題のおもちゃやリズムゲームで大盛り上がりとなる。世界60ヶ国以上で楽しまれているバランスゲームには、増田、佐野勇斗（M!LK）、猪狩、岡村隆史（ナインティナイン）が挑戦。真剣勝負の4人をよそに倉科カナ、せいや（霜降り明星）からはクレームが届く。続いて、SNSで大流行している“ホイットニー・ヒューストンチャレンジ”では、猪狩は「リズム感はめちゃくちゃある」、増田は「できちゃっていい流れなのかなあ」と自信たっぷり。佐野がまさかの才能を発揮する。
さらに、全員でチャレンジした米粒アートでは、“あの人”が細やかな才能を見せる。そして、以前も登場した小学生あやとり名人が再登場。岡村も大絶賛した少年は放送後、学校でヒーローになったそうで、今回もまたスゴ技をひっさげてやってくる。
増田の後輩の猪狩だが、先輩へのダメ出しが止まらない。増田の印象を聞かれると「めちゃくちゃ尊敬してました」と返答する。これに増田が「過去形？」と聞くと、すかさず猪狩が、増田がエピソードを盛りすぎてひどい目に遭ったという被害を告白。さらに増田のクセのある食リポには「恥ずかしいんでやめてください」「みっともないです」と鋭いダメ出しを送る。仲が良いのか悪いのか。そんな猪狩も初の値段予想に調子が狂っていく。
結果発表では、想定外のハイレベルな戦いに、自信満々だった猪狩は「デビューしてないんで金ないんです」と悲鳴。そして、まだ自腹のない佐野がついに初自腹を食らってしまうのか。