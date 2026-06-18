人気急上昇中の8人組コントユニット・ダウ90000の蓮見翔が、お気に入りの有名コーヒーチェーンの公式アプリ内で開催されているランキングで上位を目指し、1日に驚異の7軒をハシゴするという常軌を逸した日々を明かした。

【映像】有名コーヒー店での蓮見（上位になったランキング画面も）

芸人が己の話術で、度を超えた強烈な実体験を初出しのエピソードトークとして披露するバラエティ番組『ドーピングトーキング2』（ABEMA）が6月17日に放送された。MCを務める粗品（霜降り明星）のほか、ゲストとしてマユリカ（中谷・阪本）、文田大介（囲碁将棋）、濱田祐太郎、蓮見翔（ダウ90000）が出席し、スタジオを盛り上げた。

蓮見によると、ネタ作りのために多い時に週6日ペースで通うコメダ珈琲店のアプリ内ポイント「くつログ」のランキングで、ある月に自身の順位が200位前後まで急上昇したことをきっかけに「1位を狙えるのではないか」と一念発起したという。しかし、1位とのポイント差を埋めるためのルールを調べたところ、効率よくポイントを稼ぐためには膨大な店舗数を巡る必要があることが判明。かつてランキング1位に挑んだことのある人物に直接コメダ珈琲店でヒアリングを行った際には、「13時の時点で3店舗目のようでは勝てない」といい、1位の人間は1日平均7.5件回っていると非情な現実を突きつけられた。

そこから蓮見の執念の周回が始まった。アプリのルールを熟読し、店舗での飲食だけでなく「テイクアウトの注文でもポイントが貯まる」というシステムをハック。さらに、自身が「8人組」という大所帯のグループである特性を最大限に利用し、メンバーと合流する仕事の前にコメダ珈琲店を7か所ハシゴして1個ずつテイクアウトを購入し、大量のポイントを稼いでから現場に向かうという奇策を敢行した。出張先の大阪でも名物を一切口にせずコメダ珈琲店を回り続けた結果、一時は11位で足踏みしたものの、最終的には「2位」まで上り詰めたという。凄まじい執念にスタジオの演者陣からは感嘆の声が上がっていた。