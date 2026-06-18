オランダを公式訪問中の天皇皇后両陛下。出発前、天皇陛下は皇族数確保の議論について、「国民の皆さんの理解が得られるものとなることを望んでおります」と述べられた。

【映像】愛子さま、4歳の時の貴重映像

ニュース番組『わたしとニュース』では、皇族数確保をめぐる議論の現状について、法学者の谷口真由美氏と漫画家の瀧波ユカリ氏とともに考えた。

■「国民の総意と立法府の総意は違う」皇族確保の議論と“国民の意識”とのズレ

10日、皇族数の確保に関する「立法府の総意取りまとめ」として、女性皇族が結婚後も皇族に残る案と、旧宮家の男系男子を養子に迎える案の2つが高市総理に手渡されたが、国民の感覚とは乖離があるとの指摘も出ている。

谷口氏は、国会での議論の進め方について次のように疑問を呈する。

「そもそも皇族を確保するという話のはずなのに、女の人が男の子を産むという話になっていないかという点がすごく気になっている。『立法府の総意』と『国民の総意』について、憲法1条に国民主権があり国民の総意と立法府の総意は全然意味が違うことも、なかなか分かりにくい。陛下が『皆さんの理解が得られるものとなることを望んでおります』と述べられたのは、最大限の強い言葉だと受け取ってはいる」（谷口氏）

■国民のジェンダー意識は変化しているのに…「男系男子」へのこだわり

“男系男子”にこだわる考えの人も一定数いる一方で、今の時代、男女にこだわる必要がないと考える人も増えている。瀧波氏は、愛子さまの誕生から現在に至るまでの国民の意識の変化に触れ、次のように語る。

「愛子さまがお生まれになってから、そして両陛下が即位されて今に至るまでの期間でジェンダー意識自体も変わってきた。国民もそのお姿をずっと見てきて、意識が変わってきたところもあると思う。女性や男性にかかわりなく（天皇に）なってもいいのではないかという感覚の人は今とても多いと思うが、そこまで進んできて『今これやっているの？』という。すごくズレを感じる」

天皇は国民の象徴であるにもかかわらず、皇族のあり方が国民の感覚と大きく違うところにあるのではないかという指摘について、谷口氏は…。

「象徴というのは、国民生活を反映した形での象徴なので、天皇家だけが唯一、国民生活と乖離したところにあるというのはおかしな話になってしまう。今の日本の人たちがどのような皇室のあり方を望んでいるかということはすごく重要なポイント。」（谷口氏、以下同）

議論の中での「男系男子」へのこだわりについて谷口氏は…。

「伝統という言葉の中に秘められているが、本当は近代、明治以降の話。もっと昔の伝統には当てはまらないというところが議論の中で全部抜け落ちている気がする」

■オランダ王室との違い…問われる皇族と「人権」

天皇陛下が滞在されているオランダといえば、皇太子時代の20年前にもご一家で訪問されている。当時4歳だった愛子さまと、当時2歳だったオランダのアマリア王女が水色のワンピースを着て手を繋いでいる映像もある。そこから20年を経て、アマリア王女は現在、王位継承順位1位となっている。

このように日本との違いが浮き彫りになる中、谷口氏はさらに踏み込んだ問題提起をする。

「最終的には皇族の方の人権の話も飛ばしてはいけない。職業選択の自由や誰と結婚したいかなど、基本的人権がない状況でこのまま続けますか？ということも、考えなければいけないことだ」

時代とともに変化する家族観やジェンダー意識。国民の理解を得ながら、持続可能な皇室のあり方をどう見出していくのか、議論の行方が注目される。

（『わたしとニュース』より）