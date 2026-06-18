齋藤飛鳥、京都で感じた新たな視点「感じ方の違う作品が多かった」 4ヶ月前から変わったお気に入りの作品 『テート美術館-YBA＆BEYOND』

齋藤飛鳥、京都で感じた新たな視点「感じ方の違う作品が多かった」 4ヶ月前から変わったお気に入りの作品 『テート美術館-YBA＆BEYOND』