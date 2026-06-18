オランダを公式訪問中の天皇皇后両陛下は、国王夫妻主催の晩さん会に出席されました。

天皇皇后両陛下は現地時間の17日夜アムステルダム王宮でオランダのウィレム・アレキサンダー国王夫妻主催の晩さん会に臨まれました

ベアトリックス前女王や国王夫妻の長女カタリナ・アマリア皇太子など王族や両国の関係者が出席する晩さん会で、天皇陛下は、国王のあいさつに続いておことばを述べ、先の大戦で両国が敵対した歴史について触れられました。

「このような長きにわたる両国の友好と交流の歴史を振り返るとき、過去に苦難の時期があったことも同じく、決して忘れてはなりません。」

「先の大戦の中で、多数の民間人を含む多くの尊い命が失われ、多くの人が傷ついたことは誠に悲しむべきことであります」

「私たちは絶えず謙虚に過去の歴史から学び、悲しみを繰り返さないよう、悲惨な体験や苦労を後の世代に伝えていかなければなりません」

その上で陛下は「将来に向けた平和への願いの下、両国が共に歩みを続けていくことを心から願います」と述べられました。

また国王夫妻とテレビ観戦したサッカーワールドカップの日本対オランダ戦の引き分けとなった試合結果について「ピースフルな結果にホッとしました」とユーモアを交えて話し、会場から笑いを誘われる場面もありました。