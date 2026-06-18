²£¹ÂÀµ»Ë¡ÖÈ¬¤ÄÊèÂ¼¡×À¶¿å¿ò´ÆÆÄ¤¬¿·ºî±Ç²è²½¡¢¶âÅÄ°ìÌò¤ÏÈø¾å¾¾Ìé¡Ö¤Þ¤µ¤«¤ä¤ëÆü¤¬Íè¤è¤¦¤È¤Ï¡×
²£¹ÂÀµ»Ë¤ÎÂåÉ½ºî¤ò´°Á´¿·ºî¤È¤·¤Æ±Ç²è²½¤¹¤ë¡ÖÈ¬¤ÄÊèÂ¼¡×¡Ê9·î18Æü¸ø³«¡Ë¤ò¡¢¥Û¥é¡¼¤Î´ú¼ê¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Åª¤ËÃÎ¤é¤ì¤ëÀ¶¿å¿ò´ÆÆÄ¡Ê53¡Ë¤¬¼ê¤¬¤±¡¢Èø¾å¾¾Ìé¡Ê41¡Ë¤¬¼ç±é¤·Ì¾ÃµÄå¡¦¶âÅÄ°ì¹Ì½õ¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬17Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¾¾Ìé¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬¶âÅÄ°ì¹Ì½õÌò¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆü¤¬Íè¤è¤¦¤È¤ÏÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂçÌò¤Ë¿È¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡ÖÈ¬¤ÄÊèÂ¼¡×¤Ï²áµî3ÅÙ¡¢±Ç²è²½¤µ¤ì¤¿¡£¶âÅÄ°ìÌò¤Ï¡¢¥×¥ê¥ó¥È¤¬¸½Â¸¤·¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¡¢´Õ¾Þ¤Ç¤¤Ê¤¤Åì±ÇÀ½ºî¤Î51Ç¯ÈÇ¡Ê¾¾ÅÄÄê¼¡´ÆÆÄ¡Ë¤ÏÊÒ²¬Àé·ÃÂ¢¤µ¤ó¡¢º£ºî¤Ç¥½¥Ë¡¼¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥º¤È¶¦Æ±¤ÇÀ½ºî¡¦ÇÛµë¤òÌ³¤á¤ë¾¾ÃÝ¤¬À½ºî¤·¤¿77Ç¯ÈÇ¡ÊÌîÂ¼Ë§ÂÀÏº´ÆÆÄ¡Ë¤Ï°¯ÈþÀ¶¤µ¤ó¡¢ÅìÊõ¤¬À½ºî¤·¤¿96Ç¯ÈÇ¡Ê»ÔÀîÖÂ´ÆÆÄ¡Ë¤ÏËÀî±Ù»Ê¡Ê64¡Ë¤¬±é¤¸¤¿¡£78Ç¯¤ÎTBS·Ï¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¸ÅÃ«°ì¹Ô¤µ¤ó¤È¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÌ¾Í¥¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¿¡£
46Ç¯¤Ë»¨»ï¡ÖÊõÀÐ¡×¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿¡ÖËÜ¿Ø»¦¿Í»ö·ï¡×¤Ë¶âÅÄ°ì¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ80¼þÇ¯¤Ë¡¢À½ºî¿Ø¤Ï¡Ö¡Ø¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤¶âÅÄ°ì¹Ì½õ¤òºî¤ê¤¿¤¤¡ª¡Ù¤½¤¦»×¤Ã¤¿»þ¡¢¿¿¤ÃÀè¤ËÆ¬¤ËÉâ¤«¤ó¤À¤Î¤¬Èø¾å¾¾Ìé¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾¾Ìé¤Îµ¯ÍÑÍýÍ³¤òÀâÌÀ¡£¡ÖÅÁÅý¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢¾ï¤Ë¥¨¥ó¥¿¥á¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ë¤¤¤ë¾¾Ìé¤µ¤ó¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤É¤³¤«¿Í´Ö¤é¤·¤¯¤Æ¶¦´¶¤Ç¤¤ëÅù¿ÈÂç¤Î¶âÅÄ°ì¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¤Î¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê»Ñ¤È¡¢»ö·ï¤Î³Ë¿´¤ËÇ÷¤ë¥·¥ê¥¢¥¹¤Ê»Ñ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËËÜºî¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¹¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£¾¾Ìé¤Ï¡Ö»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë´ü´Ö¤â¡¢Æü¤ËÆü¤Ë´î¤Ó¤¬Áý¤¹¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£º£²ó¤ÏÀ¶¿å¿ò´ÆÆÄ¤Î¸µ¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê¡ØÈ¬¤ÄÊèÂ¼¡Ù¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿»ëÅÀ¡¦±é½Ð¤Ç²£¹ÂÀµ»ËÀèÀ¸¤ÎÌ¾ºî¤¬ºî¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÉñÂæ¤â¡¢Àï¸å¤Î¾¼ÏÂ¤«¤éÎáÏÂ¤Ë°Ü¤·¤¿¡£Ì¾²È¡¦ÅÄ¼£¸«²È¤Î°ä»ºÁêÂ³¿Í¤ÎÃ¤Ìï¤¬¡¢È¬¤ÄÊèÂ¼¤Ëµ¢¤ë¤ÈÏ¢Â³»¦¿Í»ö·ï¤¬È¯À¸¤¹¤ëÊª¸ì¤ÏÆ±¤¸¤À¤¬¡¢±üÃÒºÈ¡Ê21¡Ë¤¬±é¤¸¤ë°æÀîÃ¤Ìï¤Ï¡¢¸¶ºî¤Î²½¾ÑÉÊ²ñ¼Ò¼Ò°÷¤«¤éÆâÄê¥¼¥í¡¢Èà½÷¤Ê¤·¤ÎÂç³ØÀ¸¤ËÀßÄê¤ò¸½ÂåÉ÷¤ËÊÑ¹¹¡£¶¦Æ±¤ÇµÓËÜ¤â¼ê¤¬¤±¤¿À¶¿å´ÆÆÄ¤Ï¡Ö°ÎÂç¤Ê¸¶ºî¡¢´öÂ¿¤Î±ÇÁü²½¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¸¶ºî¥Õ¥¡¥ó¡¢¶âÅÄ°ì¥Õ¥¡¥ó¤Ë¶²½Ì¤·¤Ä¤Ä¡¢³Ð¸ç¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê¡ØÈ¬¤ÄÊèÂ¼¡Ù¡¢¶âÅÄ°ìÁü¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¿·²ò¼á¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÅ¸³«¤òÀ¹¤ê¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¸½Âå¤Ë¤³¤½ÄÌ¤¸¤ë¿Í¤Î°Ç¤È¶È¤òÉÁ¤¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢77Ç¯ÈÇ¤Î¥í¥±ÃÏ¡¦²¬»³¤Ç»£±Æ¤ò´º¹Ô¤·¤¿¡£77Ç¯ÈÇ¤ÇÇë¸¶·ò°ì¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤¿Ã¤Ìï¤ò±é¤¸¤ë±ü¤Ï¡ÖÎò»Ë¤¢¤ëºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¦°ìÊý¤Ç¡¢Âç¤¤ÊÀÕÇ¤¤È¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¹·óÅ¡¤ä¾áÆýÆ¶¤Ç¤Î»£±Æ¤ÏÆÃ¤Ë°õ¾Ý¿¼¤¯¡¢ºîÉÊ¤¬»ý¤ÄÎò»Ë¤È½Å¤ß¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¡£Æ±ÈÇ¤Ç¾®ÀîâÃÍ³Èþ¡Ê86¡Ë¤¬±é¤¸¤¿¿¹ÈþÌé»ÒÌò¤ò±é¤¸¤ëËÙÅÄ¿¿Í³¡Ê28¡Ë¤â¡ÖÄ¹¤¯°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¶âÅÄ°ì¹Ì½õ¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤È¤ê¤ï¤±Â¿¤¯¤ÎÊý¤Îµ²±¤Ë»Ä¤ëºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ð±é¤Î´î¤Ó¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö²¬»³¤Ç¤Î»£±Æ¤Ï¡¢Èþ¤·¤¤¼«Á³¤È¤É¤³¤«¿ÀÈëÅª¤Ê¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢1977Ç¯ÈÇ¤Î¥í¥±ÃÏ¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¾ì½ê¤Ç¡¢¤ª¼Çµï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤è¤êºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿¼¤¯Æþ¤ê¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
77Ç¯ÈÇ¤Ç»Ô¸¶±Ù»Ò¤µ¤ó¤È»³¸ý¿ÎÆà»Ò¤¬±é¤¸¤¿ÁÐ»Ò¤ÎÅÄ¼£¸«²È¾®ÃÝ¡¦¾®Çß¤Î2Ìò¤ò±é¤¸¤ë¹âÅçÎé»Ò¤â¡Ö»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤éÂç¹¥¤¤À¤Ã¤¿²£¹ÂÀµ»Ë¤µ¤ó¸¶ºî¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¹¥¤¤Î»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È½Ð±é¤ò´î¤ó¤À¡£¡Ö¤·¤«¤â¡¢½éÄ©Àï¤È¤Ê¤ëÁÐ»ÒÌò¡£¼ç±é¤ÎÈø¾å¾¾Ìé¤µ¤ó¤Ï¡¢ºÇ¶á¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ä±Ç²è¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÀª¤¤¤Î¤¢¤ë¾¾Ìé¤µ¤ó¤È¶¦±é¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
77Ç¯ÈÇ¤Ç»³ºêÅØ¡Ê89¡Ë¤¬±é¤¸¤¿ÅÄ¼£¸«µ×Ìï¡¦Í×Â¢¤ò±é¤¸¤¿ÂìÆ£¸°ì¡Ê49¡Ë¤Î»×¤¤¤Ï¡¢¤Ò¤È¤¤ï¿¼¤¤¡£¡Ö¤³¤ì°Ê¾å¤ÎÂçÌò¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤ªÏÃ¤·¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢¡Ø¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¥³¥ì¤Ï¡¢¥Ï¥Ï¥Ï¡¢ÌµÍý¤Ã¤¹¡Ù¤È¿¬¹þ¤ß¤·¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¶¡¤Îº¢¤Ë¸«¤¿»³ºêÅØ¤µ¤ó¤ÎÅÄ¼£¸«Í×Â¢¤¬¶¯Îõ²á¤®¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤À¤ËÇ¾Î¢¤Ë¾Æ¤¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ë¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤ªÏÃ¤·¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È·Ù¹ð²»¤¬¥Ó¡¼¥Ó¡¼ÌÄ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È1ÅÙ¤Ï½Ð±é¤ò¤¿¤á¤é¤Ã¤¿¤ÈÅÇÏª¡£¡Ö¤Ê¤Î¤Ë¡¢²¿¸Î»ä¤Ï¤³¤ÎÂçÌò¤ò¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡Ä¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤òÁ´¤¯Íý²ò¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£µ¤¤¬ÉÕ¤¯¤È¸¶ºî¤ò¤à¤µ¤Ü¤ë¤è¤¦¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½éÆü¤Ë»£±Æ¤·¤¿¾áÆýÆ¶¤Ç¥â¥Ë¥¿¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¤·¤¿»þ¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÅÄ¼£¸«Í×Â¢¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£À¤³¦¤Ë¸Ø¤ì¤ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼ºîÉÊ¤Ç¡¢Îò»Ë¾åºÇ°¤ÎË½·¯ÅÄ¼£¸«Í×Â¢¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
Â¾¤Ë¡¢º´Ìî³Ù¡Ê34¡Ë¾®ÌîÄÍÍ¦¿Í¡Ê32¡Ë±ÊÀ¥è½»Ò¡Ê23¡ËÃæÂ¼è±¶Ì¡Ê29¡ËºûÌîÎë¡¹²»¡Ê41¡Ë¾®äØÀéË¡Ê52¡ËÃæÅç°¡Íüº»¡Ê43¡ËÀîÀ¥ÍÛÂÀ¡Ê56¡Ëº£Ìî¹À´î¡Ê47¡Ë½ÂÀîÀ¶É§¡Ê51¡ËüâÅèÀ¯¿¡Ê59¡Ë¤â½Ð±é¡£