【哲学】知性から得られるものには限界がある。そのため、優れた頭脳を持つ者が必ずしも幸福になるわけではないのだ。
もっと勉強すれば、もっと経験を積めば、もっと賢くなれば幸せになれる――そう信じてきた。しかし哲学者ショーペンハウアーは、知識と幸福の関係についてまったく逆のことを言っている。
IVEチャン・ウォニョン氏や俳優ハ・ソクジン氏の愛読書と話題となり、韓国で262刷、60万部を超え、「哲学ブーム」の火付け役となった書籍『求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』から人生のヒントを探る。
「知らない方が幸せ」は、逃げではなく真実かもしれない
人生経験が豊富な人ほど、世の中の複雑さや理不尽さをよく知っている。
若い頃はあんなに無邪気でいられたのに――
そう振り返る大人は多い。
ショーペンハウアーはこの感覚を、単なる郷愁ではなく、人間の本質的な構造として捉えている。
知れば知るほど、欲望の空しさが見えてくる。
経験を積めば積むほど、満たされることの儚さを知る。
その意味で、人生を知らない若者の方が、老人よりも幸せかもしれない――
著者はそう言い切る。
知識は幸福に比例しない
皮肉にも人生を知らない若者の方が、多くの人生経験を積んで、欲望を満たすことの空しさを悟った老人よりも、幸せになることもあるかもしれない。
知性から得られるものには限界がある。そのため、優れた頭脳を持つ者が必ずしも幸福になるわけではないのだ。
私たちは理性と精神が人間の本質だと考えるが、ショーペンハウアーにとっては、精神は「脳」という臓器の一部分が活性化されて起こる現象に過ぎない。
――『求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』（カン・ヨンス 著）より
著者が示す視点は、現代の「学べば成長できる」という前提を静かに覆す。
知性から得られるものには限界がある――だから、優れた頭脳を持つ者が必ずしも幸福になるわけではない。
これは知識を否定しているのではない。
「知ること」と「幸せになること」は、別の回路にあるという洞察だ。
さらに著者は踏み込む。
私たちは「理性や精神こそが人間の本質だ」と信じている。
しかしショーペンハウアーにとって、精神とは「脳」という臓器の一部が活性化されて起こる現象に過ぎない。
人間が誇る「知性」は、肉体という物質の働きの一部だ――という、徹底した唯物論的な視点だ。
「知らないこと」に、もう少し寛容になる
この哲学が示すのは、「もっと知らなければ」という強迫的な焦りを手放すことの大切さだ。
すべてを知ろうとすることが、かえって苦しみを増やすことがある。
知らないでいること、わからないままでいることを、欠如ではなく「余白」として受け入れること――それが、この哲学の示す一つの出口だ。
知識を求めることをやめる必要はない。
しかし、「もっと知れば幸せになれる」という前提そのものを疑ってみることで、
今この瞬間への向き合い方が、少し変わるかもしれない。
今日から試すなら、「知らなくてもいい」と自分に許可する瞬間を、一つだけつくることだけでいい。
（本記事は『求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』をもとに作成しました）