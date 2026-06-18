【哲学】知性から得られるものには限界がある。そのため、優れた頭脳を持つ者が必ずしも幸福になるわけではないのだ。

もっと勉強すれば、もっと経験を積めば、もっと賢くなれば幸せになれる――そう信じてきた。しかし哲学者ショーペンハウアーは、知識と幸福の関係についてまったく逆のことを言っている。

IVEチャン・ウォニョン氏や俳優ハ・ソクジン氏の愛読書と話題となり、韓国で262刷、60万部を超え、「哲学ブーム」の火付け役となった書籍『 求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論 』から人生のヒントを探る。

「知らない方が幸せ」は、逃げではなく真実かもしれない

人生経験が豊富な人ほど、世の中の複雑さや理不尽さをよく知っている。

若い頃はあんなに無邪気でいられたのに ――

そう振り返る大人は多い。

ショーペンハウアーはこの感覚を、単なる郷愁ではなく、人間の本質的な構造として捉えている。

知れば知るほど、欲望の空しさが見えてくる。

経験を積めば積むほど、満たされることの儚さを知る。

その意味で、人生を知らない若者の方が、老人よりも幸せかもしれない――

著者はそう言い切る。

知識は幸福に比例しない



皮肉にも人生を知らない若者の方が、多くの人生経験を積んで、欲望を満たすことの空しさを悟った老人よりも、幸せになることもあるかもしれない。

知性から得られるものには限界がある。そのため、優れた頭脳を持つ者が必ずしも幸福になるわけではないのだ。

私たちは理性と精神が人間の本質だと考えるが、ショーペンハウアーにとっては、精神は「脳」という臓器の一部分が活性化されて起こる現象に過ぎない。 多くを知れば知るほど不幸になるのだとすれば、知識は役に立たない。幸福は知識に比例しないのだ。皮肉にも人生を知らない若者の方が、多くの人生経験を積んで、欲望を満たすことの空しさを悟った老人よりも、幸せになることもあるかもしれない。知性から得られるものには限界がある。そのため、優れた頭脳を持つ者が必ずしも幸福になるわけではないのだ。私たちは理性と精神が人間の本質だと考えるが、ショーペンハウアーにとっては、精神は「脳」という臓器の一部分が活性化されて起こる現象に過ぎない。 ――『求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』（カン・ヨンス 著）より

著者が示す視点は、現代の「学べば成長できる」という前提を静かに覆す。

知性から得られるものには限界がある――だから、優れた頭脳を持つ者が必ずしも幸福になるわけではない。

これは知識を否定しているのではない。

「知ること」と「幸せになること」は、別の回路にあるという洞察だ。

さらに著者は踏み込む。

私たちは「理性や精神こそが人間の本質だ」と信じている。

しかしショーペンハウアーにとって、精神とは「脳」という臓器の一部が活性化されて起こる現象に過ぎない。

人間が誇る「知性」は、肉体という物質の働きの一部だ――という、徹底した唯物論的な視点だ。

「知らないこと」に、もう少し寛容になる

この哲学が示すのは、「もっと知らなければ」という強迫的な焦りを手放すことの大切さだ。

すべてを知ろうとすることが、かえって苦しみを増やすことがある。

知らないでいること、わからないままでいることを、欠如ではなく「余白」として受け入れること――それが、この哲学の示す一つの出口だ。

知識を求めることをやめる必要はない。

しかし、「もっと知れば幸せになれる」という前提そのものを疑ってみることで、

今この瞬間への向き合い方が、少し変わるかもしれない。

今日から試すなら、「知らなくてもいい」と自分に許可する瞬間を、一つだけつくることだけでいい。