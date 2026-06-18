エゴマ油やアマニ油を健康のために取り入れている。EPAやDHAのサプリも飲んでいる――そんな人に知っておいてほしいことがある。これらの「体にいい油」は、扱い方を間違えると逆効果になる可能性があるからだ。

東京農業大学で栄養について長年研究し、医師としても活動する田中越郎氏の著書『 医者が教える 栄養学的に正しい最高の食事術 』からヒントを探る。（構成／ダイヤモンド社・林拓馬）

「体にいい油」ほど、変性しやすい

不飽和脂肪酸、オメガ3脂肪酸、エゴマ油、アマニ油、EPA、DHA――

健康に関心がある人なら、一度は耳にしたことがある成分だ。

しかし著者はここに、重要な注意点を示す。

これらの脂肪酸は、極めて簡単に変性し、悪玉に転換してしまう。

「体にいい」と言われているものが、扱い方次第で体に悪いものに変わる――

この事実は、あまり広く知られていない。

健康のために取り入れているつもりが、変性した油を摂り続けていたというケースは起こりうる。

正しい保存と食べ方が、効果を左右する



しかし残念なことに、これらの脂肪酸は極めて簡単に変性し、悪玉に転換します。

エゴマ油、アマニ油、EPA、DHAは保存方法に気をつけ、加熱せず生のまま食べることが重要です。長期間の保存は無理なので、早々に使い切ってください。 不飽和脂肪酸、必須脂肪酸、オメガ3脂肪酸、エゴマ油、アマニ油、EPA、DHAなどは体にいいと言われています。しかし残念なことに、これらの脂肪酸は極めて簡単に変性し、悪玉に転換します。エゴマ油、アマニ油、EPA、DHAは保存方法に気をつけ、加熱せず生のまま食べることが重要です。長期間の保存は無理なので、早々に使い切ってください。 ――『医者が教える栄養学的に正しい最高の食事術』（田中越郎 著）より

著者が示す注意点は、3つだ。

一つ目は「加熱しないこと」。

エゴマ油やアマニ油は、加熱した瞬間に変性が進む。

炒め物や揚げ物には使えない。サラダやみそ汁などに加熱後に加えるか、そのままかけるのが基本だ。

二つ目は「保存方法」。

光や熱、空気に触れることで変性しやすいため、開封後は冷蔵庫で保存し、できるだけ早く使い切ることが重要だ。

三つ目は「長期保存しないこと」。

健康のためと思ってまとめ買いしても、 長期間保存した油は変性している可能性がある。

少量を買い、早めに使い切る習慣が大切だ。

「買えばいい」ではなく「正しく使う」ことが効果につながる

健康油を取り入れることそのものは、意味のある選択だ。

しかし「買って棚に置いておく」「炒め物に使う」では、効果が期待できないどころか逆効果になる可能性がある。

「何を買うか」より「どう使うか」の方が、結果を大きく左右する。

今使っている油の保存状態や使い方を、一度確認してみてほしい。

気になる点があれば、かかりつけ医や栄養士に相談することもお勧めしたい。

今日から試すなら、エゴマ油やアマニ油を「加熱せず、冷蔵保存し、早めに使い切る」習慣に変えることだけでいい。