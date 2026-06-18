婚活アプリで出会ったのは、元カレの大親友！？まさかの出来事に困惑する主人公に【予想外の事態】が...！
読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！新しい出会いを求めて始めた婚活アプリ。ようやく意気投合した素敵な男性と初デートへ行くことになり、胸を躍らせていた彼女を待ち受けていた衝撃の結末とは？
期待を胸に向かった初デート
婚活アプリを始めて数ヵ月。メッセージのやり取りで意気投合した男性と、初めてディナーに行くことになりました。当日、どんな人が来るのだろうと期待しながら待ちあわせ場所へ向かった私。
しかし、現れた男性の顔を見た瞬間、思わず固まってしまいました。なんと彼は、以前私を裏切って浮気をし、最悪な別れ方をした元カレの大親友だったのです。
プロフィール写真では気づかなかったとはいえ、あまりの偶然に動揺が隠せません。気まずさに耐えられず、私は挨拶もそこそこに理由をつけて帰ろうとしました。
突然の暴露大会がスタート
逃げるようにその場を離れようとした私を、彼は慌てて引き止めました。そして突然、「あいつの浮気、本当に最低だったよね」とぽつり。
予想外の言葉に驚く私をよそに、彼は元カレの黒歴史を次々と話し始めました。異常なほどのマザコンぶりや、友だちの間でも引かれていたドケチすぎるエピソードなど、私が知らなかった話ばかり。
最初は元カレの親友というだけで警戒していましたが、彼自身も元カレの身勝手さには以前からうんざりしていたようで、話はどんどん盛り上がっていきました。
そしてこのあと、物語は意外な方向に進んでいきます…！
原案：Ray WEB編集部
ライター Ray WEB編集部