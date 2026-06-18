婚活アプリで出会ったのは、元カレの大親友！？まさかの出来事に困惑する主人公に【予想外の事態】が...！

読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！新しい出会いを求めて始めた婚活アプリ。ようやく意気投合した素敵な男性と初デートへ行くことになり、胸を躍らせていた彼女を待ち受けていた衝撃の結末とは？

婚活アプリを始めて数ヵ月。メッセージのやり取りで意気投合した男性と、初めてディナーに行くことになりました。当日、どんな人が来るのだろうと期待しながら待ちあわせ場所へ向かった私。

しかし、現れた男性の顔を見た瞬間、思わず固まってしまいました。なんと彼は、以前私を裏切って浮気をし、最悪な別れ方をした元カレの大親友だったのです。

プロフィール写真では気づかなかったとはいえ、あまりの偶然に動揺が隠せません。気まずさに耐えられず、私は挨拶もそこそこに理由をつけて帰ろうとしました。