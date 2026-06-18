ブルガリ新作ジュエリー登場！色彩と輝きが織りなす芸術的コレクション

ブルガリから、ブランドのDNAともいえる色彩美を表現した新作ジュエリーコレクションが登場しました。今回発表されたのは、鮮やかなカラーストーンとゴールドの輝きが印象的な「ドッピオ バッチェラート」リングと、「ブルガリ トゥボガス」ブレスレット。伝統技法と革新的なデザインが融合したジュエリーは、身に着けるだけで気分を高めてくれる特別な存在です。

色彩が主役の新作リングコレクション

ブルガリにとって色彩は、単なる装飾ではなくブランドを象徴する重要な表現のひとつです。1950年代から続く大胆な色彩の組み合わせは、世界中のジュエリーファンを魅了してきました。

今回登場した「ドッピオ バッチェラート」リングは、古代ギリシャ・ローマ建築に由来するリブ状の装飾技法“バッチェラートゥーラ”を取り入れたデザインが特徴です。

ゴールドに刻まれた立体的なレリーフが光を美しく反射し、指先に豊かな表情を生み出します。

「ドッピオ バッチェラート」リング YG×シトリン×ブルートパーズ



価格：1,039,500円

イエローゴールドにシトリンとブルートパーズを組み合わせたデザイン。明るく爽やかな色彩が印象的で、夏の装いにも映える華やかさを演出します。

「ドッピオ バッチェラート」リング PG×ペリドット×アメシスト



価格：1,039,500円

ピンクゴールドにペリドットとアメシストを合わせたモデル。優雅で洗練されたカラーコンビネーションが、大人の女性らしい上品な魅力を引き立てます。

どちらもカボションカットによるなめらかな宝石の輝きが美しく、ブルガリらしい創造性が光る逸品です。

crassiang初の韓国ランジェリーPOPUP開催！人気アイテムを体験できる特別イベント

建築美が際立つトゥボガスブレスレット

リングとともに登場した「ブルガリ トゥボガス」ブレスレットは、ブランドを象徴するトゥボガス技法を用いたコレクションです。

継ぎ目のないしなやかなゴールド構造が特徴で、力強さと柔らかさを兼ね備えたデザインが魅力。三角形を思わせる幾何学的なフォルムがモダンな存在感を放ちます。

「ブルガリ トゥボガス」PG×ルベライト×クリソプレーズ×DIA



価格：6,347,000円

鮮やかなルベライトとクリソプレーズが印象的なモデル。華やかさと女性らしい気品を感じさせます。

「ブルガリ トゥボガス」PG×タンザナイト×ターコイズ×DIA



価格：6,347,000円

深みのあるタンザナイトとターコイズのコントラストが美しく、個性的で洗練された印象を演出します。

「ブルガリ トゥボガス」YG×グリーントルマリン×MOP×DIA



価格：6,347,000円

イエローゴールドとグリーントルマリン、MOP（マザーオブパール）が織りなす上質な輝きが魅力。エレガントな手元を演出してくれます。

ブルガリが描く色彩と動きの美学

今回の新作は、「ドッピオ バッチェラート」の柔らかな曲線と、「ブルガリ トゥボガス」の構築的なフォルムが対話するようなコレクションに仕上がっています。

曲線と直線、柔らかさと力強さ、そして鮮やかな色彩。それぞれ異なる要素が調和しながら、ブルガリならではの美学を表現しています。

宝石の持つ生命力やゴールドの輝きが一体となり、ジュエリーを単なるアクセサリーではなく芸術作品へと昇華。身に着ける人の個性を引き立てながら、日常に特別な彩りを添えてくれます。

色彩豊かなジュエリーで心躍る毎日を

ブルガリの新作コレクションは、ブランドが長年培ってきた色彩への情熱と卓越したクラフツマンシップを存分に感じられるラインアップです。

リングとブレスレットそれぞれが個性豊かな魅力を放ち、身に着けるたびに心を高揚させてくれます。

自分へのご褒美としてはもちろん、大切な節目を彩る特別なジュエリーとしても注目したいコレクションです♡