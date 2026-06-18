プロ野球 セ・パ交流戦は17日、阪神対楽天の1試合が行われ、これで交流戦の全日程が終了しました。

交流戦を終えて、上位陣は順位が変動。阪神が28勝17敗1分の貯金11で首位で交流戦を迎えましたが、パ・リーグとの18試合で6勝12敗と苦戦。貯金は5まで減らしました。また貯金10で2位だったヤクルトも6勝11敗1分で貯金が半減となりました。

一方、橋上秀樹監督代行のもと10勝6敗2分とセ・リーグで唯一貯金をつくった巨人が首位に浮上。同率2位で阪神とヤクルトが0.5ゲーム差につけています。

4位以下は交流戦前と順位は変わりませんが、4位DeNAは交流戦で5勝13敗で借金が2から10へ。5位広島も交流戦で5勝12敗1分と苦しみ、借金6から13へ増加しました。

また借金15で交流戦に突入した6位中日は、序盤は4連勝もありましたが、最終的には7勝11敗。借金19でリーグ戦再開となります。

19日からは東京ドームで巨人対中日、神宮球場でヤクルト対広島、横浜スタジアムでDeNA対阪神が行われます。

＜6月17日の交流戦結果＞◆阪神 10−3 楽天勝利【阪神】大竹耕太郎(3勝5敗)敗戦【楽天】前田健太(0勝3敗)本塁打【阪神】大山悠輔8号