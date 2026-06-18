シブがき隊、中森明菜さん、小泉今日子さんら数多くのトップアイドルを輩出した「花の82年組」の1人で、歌手でタレントの早見優さん（59）が6月19日、黒柳徹子さんの長寿トーク番組「徹子の部屋」（テレビ朝日系、午後1時放送）に出演します。



【写真】還暦間近に見えない早見優さん

優さんは1966年、静岡県熱海市生まれ。3歳から14歳までグアム、ハワイで過ごし、14歳のときにハワイでスカウトされました。1982年、「急いで！初恋」で歌手デビューすると、翌1983年発売の「夏色のナンシー」が大ヒットし、スターの仲間入り。現在は歌手としてだけでなく、バイリンガルを活かしてタレント、俳優と活躍の場を広げています。



そんな優さんは今、還暦を前にますますアクティブになったそうで、今年1月には人生初となる雪山登山に挑戦し、一面の銀世界に感動したとか。番組では、登山の魅力を熱く語っています。



また、2人の娘たちは社会人になり、現在はアメリカで暮らしているそうですが、毎日のように電話がかかってくるとも。現地を訪れた際の手料理エピソードなど、娘たちが手を離れた現在の「新たな親子関係」を明かすほか、ハワイで祖母と母に育てられた優さんにとって、54歳の若さで他界した母親は親友のような存在だったと語ります。そして自身が母の年齢を超えた今、当時の母に思いを馳せながら、娘たちへ受け継ぎたい「味」について振り返ります。