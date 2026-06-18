思い込みや確認不足などによって起こる「凡ミス」。誰にでも起こり得る可能性があるものですが、歴史を辿ってみると、たった一つの小さな「凡ミス」で世界を大きく変えてしまった人たちがいます。そこで今回は、クイズ作家・近藤仁美さんの著書『世界を変えた「凡ミス」図鑑：昔の人たち、やらかしすぎ！』から一部を抜粋し、笑えないけど笑ってしまう、歴史的「凡ミス」をご紹介します。

【書影】笑えないけど……笑っちゃう！！ 読めば元気になれる、新しい「人生の授業」近藤仁美『世界を変えた「凡ミス」図鑑：昔の人たち、やらかしすぎ！』

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悪口を言いすぎて命を狙われる

織田信長 天下統一の基礎を築いた戦国大名

室町時代末期、２００年以上続いた足利幕府の権威は地に落ち、その長である征夷大将軍は名ばかりの存在となっていた。将軍の候補者たちももはや京に留まる力はなく、各地の味方を頼って転々と暮らしていた。

１５６８年、織田信長は将軍候補の一人であった足利義昭を助け、上洛の夢を果たさせてやった。ほどなくして義昭は将軍に任命され、信長は将軍を支える忠義の人というポジションを得た。

信長は、なにも慈善事業に目覚めたわけではない。将軍を立て、支える体にすることで、敵対する勢力を賊軍扱いできると考えたようだった。

一方で、義昭は、将軍になったからには自分で政治をしたいと考えた。信長の兵力がなければ将軍になれなかったのは明白なのに、諸大名に独自に手紙を送り、自分の勢力圏を作ろうとした。

イラッとした信長は、１５６９〜１５７０年にかけて「殿中御掟」を出した。これは、義昭の行動を制限するもので、「信長の許可なく他家に手紙を送らないように」「訴訟は正規の手続きを経ること」など、義昭からすれば煙たい内容だった。

それでも、義昭はまだ「信長に将軍にしてもらった」という自覚はあった。信長も、形式的には義昭を立てていたので、両者の均衡は危うくも保たれていた。

信長がやってしまった

ところが、１５７２年、信長がやってしまった。

義昭の勝手な行動に堪りかねたのか、自分の正当性を示すための印象操作だったのか、義昭への苦言を17項目にもわたって突きつけたのである。

しかも、義昭本人だけでなく、有力な公家や大名にも送った。現代でたとえていえば、他人を叱責するとき、やたらとＣＣをたくさん入れてメールしてくる人のようなものだ。

相手を思った意見なら直接一対一で言えばいいのに、なぜわざわざ周りに知らせるのか。それは、たいていの場合、周囲を味方につけるとともに、槍玉に上がっている人間に恥をかかせたいからだ。

ちなみに、17項目の内容は、「もらった名馬を売って金にした」だの「自分の蓄えばかりして家臣を飢えさせる」だの、セコさと不誠実さが強調されたものだった。

さて、義昭といえば、自力で軍を動かせないのに「将軍になりたい」と言うほどの人物である。だから、ある程度、権威や体面を気にするタイプだと思う。そんな人がこんなことを言われたら、「恥をかかされた！」と怒るに違いない。

17項目もの苦言を受け取った義昭は…

苦言を受け取った義昭は、案の定、激怒!!

方々に「御内書」と呼ばれる密書を出した。これは、将軍だけが出せる命令書で、義昭なりの本気だった。その内容は、端的にいえば「信長を討て」である。

さらに、先述の大量ＣＣ案件で起こりがちなのが、苦言で周囲を味方につけるつもりが、むしろ敵に回ってしまう、というパターンだ。恥をかかされた人間を気の毒に思った人が共同戦線を張り、気づけばメールの送り主が孤立している、ということはよくある。信長は、しっかりこの条件に当てはまってしまった。



（写真提供：Photo AC）

また、このころには、信長の生涯最大の危機の一つといわれる「金ヶ崎の退き口」が発生。妹・お市の夫である浅井長政に離反され、信長はわずか数名の供を連れてほうほうの体で逃げ帰った、という事件だ。これにより、信長の負けが全国に知れ、いよいよ信長包囲網が目立ってきた。

他方、信長もやられっぱなしではいられない性格だ。わずか２か月後には姉川の戦いで長政、および長政と同盟していた朝倉義景を打ち破り、翌年には彼らをかくまった比叡山を焼き討ちにした。

そして、以後数年は戦が続き、歴史上「元亀の争乱」と呼ばれる事態となった。１５７３年には、ついに信長が義昭を京都から追い出し、事実上、室町幕府が滅亡。義昭は、しばらくの間現在の広島県あたりで亡命政権を保った。

それでも、信長は懲りなかった

信長と義昭の仲はいずれ崩れただろうが、信長がもし人前で恥をかかせるようなやり方をしなければ、義昭を本気にさせることはなかったかもしれない。そして、諸大名や宗教勢力による包囲網はそもそも成立せず、命の危機に瀕することもなかったかもしれない。

さまざまな策略が飛び交う戦国時代、苦言を公開で送ったのはわざとだとしても、恥に対する他人の反応を甘く見積もったのは、信長のミスであろうと思う。

なお、信長は、数年後の１５８０年にも似たようなことをしている。

そのときの相手は、織田家筆頭家老（最高幹部のようなもの）の佐久間信盛だった。信長は、信盛の過去の失敗を19項目にわたって論い、またしても方々に同じ内容を送った。そして、親の代から仕えたベテラン家臣・信盛を追放してしまった。

信長としては、家臣団に信盛の処遇を見せ、「いかに古参でも成果を出さなければ容赦しない」と伝えたかったのかもしれない。そして、対外的には「きちんと理由があって追い出すのだ」と示したつもりであっただろう。

しかし実際には、信長の行為は家臣たちの精神不安につながったといわれる。

特に顕著だったのは、明智光秀だ。

信長は信盛を追放する際、例の書状に「光秀の働きに引き換え、お前はなんだ」的な内容を書いていたのだが、名指しで褒められた光秀は気が気ではなかった。光秀は、「筆頭家老の佐久間様ですらこうなら、次に比較の対象が現われたとき、自分も同じ道をたどる」と考えたといわれる。それが本能寺の変につながったという説が有力だ。

人に恥をかかせないのも、組織の長の器量なのかもしれない。

※本稿は、『世界を変えた「凡ミス」図鑑：昔の人たち、やらかしすぎ！』（三笠書房）の一部を再編集したものです。