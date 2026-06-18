約52万円差の最安モデルと最上級モデル、仕様差とは？

トヨタ「ハイラックス」は、1968年に誕生したトヨタのピックアップトラックです。世界190以上の国と地域で販売されるグローバルモデルで、2026年5月28日に9代目となる新型へフルモデルチェンジを果たしました。

新型ハイラックスのラインナップは、ベースグレードの「Z」と最上級グレードの「Z“Adventure”」の2種類。価格（消費税込み）はZが498万800円、Z“Adventure”が550万円で、その差は51万9200円です。では、両グレードにはどのような違いがあるのでしょうか。

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まず、ボディサイズは両グレード共通で、全長5325mm×全幅1885mm×全高1865mm、ホイールベースは3085mmです。

荷台サイズも同じで、最大床面長1565mm×最小床面長1105mm×荷台高480mmを確保。デッキにはサビや腐食に強い亜鉛メッキ鋼板が採用されています。

パワートレインも共通で、2.8リッター直列4気筒ディーゼルエンジン「1GD-FTV」と6速ATを組み合わせます。最高出力204PS、最大トルク500Nmを発揮し、駆動方式はパートタイム4WDです。燃費性能もWLTCモード11.9km／Lで共通となっています。

エクステリアは両グレードともLEDヘッドランプやLEDリアコンビネーションランプなどを標準装備し、基本デザインは共通です。

一方で、Z“Adventure”には専用フロントロアバンパーガーニッシュを採用。さらにスポーツバーやベッドライナー（アンダーレール）が装備され、よりワイルドで存在感のあるスタイルに仕上げられています。

また、ボディカラーにも違いがあり、Z“Adventure”は専用色となる「サルファメタリック」を含む5色展開。Zは4色展開となります。

内装では両グレードとも合成皮革シートを採用しています。しかし、Z“Adventure”ではパーフォレーション加工を施した合成皮革シートを装備し、シートカラーには専用の「ミネラル」を設定。Zはブラックのみとなっています。

一方で、6：4分割チップアップ式リアシートやリアセンターアームレスト、12.3インチTFTカラーメーターなどの主要な快適装備は両グレード共通です。

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新型ハイラックスの最安モデルであるZと最上級グレードのZ“Adventure”を比較すると、ボディサイズやエンジン性能、燃費性能などの基本スペックに違いはありません。

価格差約52万円の主な要因は、専用エクステリアパーツやスポーツバー、ベッドライナー、専用シートなどによるデザイン性と質感の向上にあります。

実用性や走行性能を重視するならZでも十分な装備を備えていますが、よりタフで個性的なスタイリングを求めるユーザーにはZ“Adventure”が魅力的な選択肢となりそうです。