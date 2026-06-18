第1打席は三振、第2打席は二ゴロと封じ込めていたが…

【MLB】ドジャース 1ー0 レイズ（日本時間17日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手は16日（日本時間17日）、本拠地でのレイズ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、6回に15号を放った。均衡を破る豪快な一発でチームを勝利に貢献。実は試合中、大谷に対してレイズ放送局が絶賛する場面があった。

6回の第3打席、大谷が会心の一撃を放った。相手先発右腕のラスムッセンが投じた初球のカッターを完璧に捉える。打球速度106.9マイル（約172.0キロ）、飛距離427フィート（約130.1メートル）、角度27度を記録した一発は、バックスクリーンへと飛び込んだ。ここまで2打数無安打と沈黙していた大谷が勝負強さを発揮した。

実は被弾前の3回の第2打席で、レイズ放送局の「レイズTV」では大谷の偉大さが語られていた。

解説を務める元メジャー投手のブライアン・アンダーソン氏がこれまでのMVP獲得年などの成績を紹介し「MLBの究極の二刀流です。実際は、世界の、ですね」と絶賛。実況のドウェイン・スターツ氏も「唯一無二です。間違いなく」と同調していた。称えた直後に痛撃を浴びる残酷な結末を物語っていた。（Full-Count編集部）