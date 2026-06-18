「キュート蒸着！♡」『ギャバン』出演で話題の谷田ラナが『週プレ』登場！

『週刊プレイボーイ』26号は6月15日に発売！

谷田ラナが、6月15日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』26号に登場！

谷田ラナ ©澤田健太／集英社

【プロフィール】

谷田ラナ（たにだ・らな）

2008年3月16日生まれ 三重県出身

ブラジル人の父を持つハーフ。2022年に『卒業式に、神谷詩子がいない』（日本テレビ）で女優デビュー。2023年4月から『Popteen』の専属モデルを務めている。絶賛放送中の特撮ドラマ『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』（テレビ朝日系）に高鳴寿役で出演中。

公式X & Instagram【@tanidalana_0316】

今号の『週プレ』は、スレンダービューティの到達点！小貫莉奈の初表紙＆巻頭グラビアに初DVD映像は42分！ 話題の逸材・矢野ななかの美しい谷間とくびれ、超人気セクシー女優・神宮寺ナオを初撮り下ろし！ などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。

その他、本号と同時リリースの【デジタル限定】谷田ラナ写真集「君は太陽」は、価格／1320円（税込）にて主要電子書店で 6月15日（月）発売予定です。『週プレ グラジャパ！』 なら限定カット付きで発売!!

【デジタル限定】谷田ラナ写真集「君は太陽」©澤田健太／集英社

＜特集情報＞

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『週刊プレイボーイ』26号は6月15日に発売！