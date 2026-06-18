ＮＹ時間に伝わった発言・ニュース
【経済指標】
＊米小売売上高（5月）21:30
結果 0.9％
予想 0.6％ 前回 0.4％（0.5％から修正）（前月比）
結果 0.8％
予想 0.6％ 前回 0.7％（除自動車・前月比）
結果 0.5％
予想 0.3％ 前回 0.5％（除自動車/ガソリン・前月比）
結果 0.7％
予想 0.4％ 前回 0.5％（コントロール・前月比）
＊米中古住宅仮契約件数（5月）23:00
結果 3.8％
予想 0.9％ 前回 0.3％（1.4％から修正）（前月比）
＊米週間石油在庫統計（バレル・前週比）23：30
原油 -826.3万（4億1822万）
ガソリン -90.6万（2億1424万）
留出油 +95.1万（1億0305万）
（クッシング地区）
原油 -160.6万（2003万）
＊（）は在庫総量
＊FRB政策金利 18日3:00
結果 3.50～3.75％
予想 3.50～3.75％ 前回 3.50～3.75％
【発言・ニュース】
＊ＦＯＭＣ声明
・追加の金利調整の文言削除。
・全会一致で金利据え置きを決定。
＊ウォーシュ議長
・２％目標を遥かに上回るインフレを認識。
・インフレに関して、直近の過去データが必ずしも将来を示すものではない。
・指導部の交代は慣行を見直す絶好の機会。
・フォワードガイダンスは現時点の状況に適さない。
・私自身は予測の提出を見送った。
・５分野のタスクフォースを設置。
・インフレフレームワーク、データソース、生産性および雇用、コミュニケーション、バランスシート。
・コミュニケーション・タスクフォースが９月の変更を提言へ。
・バランスシート・タスクフォースが十分な準備金制度を見直す
・生産性タスクフォースがＡＩの影響を検証。
・インフレタスクフォースがインフレ要因を検証。
・２％インフレ目標は達成までに見直す理由はない。
・フォワードガイダンスは取り止め。
・会見は情報を伝える上で非常に有用な手段。
・会見では重要なことを伝えたい。
・われわれが参照するデータの多くは旧来の調査手法に基づいている。
・市場価格は恐らく最も重要な情報。
・ここ数日間、白熱した議論を交わした。
・ＦＲＢの責務は物価への二次的影響を防ぐこと。
＊トランプ大統領
・金利据え置きは別に構わない。
・利上げの可能性について「起こり得る」。
＊米小売売上高（5月）21:30
結果 0.9％
予想 0.6％ 前回 0.4％（0.5％から修正）（前月比）
結果 0.8％
予想 0.6％ 前回 0.7％（除自動車・前月比）
結果 0.5％
予想 0.3％ 前回 0.5％（除自動車/ガソリン・前月比）
結果 0.7％
予想 0.4％ 前回 0.5％（コントロール・前月比）
＊米中古住宅仮契約件数（5月）23:00
結果 3.8％
予想 0.9％ 前回 0.3％（1.4％から修正）（前月比）
＊米週間石油在庫統計（バレル・前週比）23：30
原油 -826.3万（4億1822万）
ガソリン -90.6万（2億1424万）
留出油 +95.1万（1億0305万）
（クッシング地区）
原油 -160.6万（2003万）
＊（）は在庫総量
＊FRB政策金利 18日3:00
結果 3.50～3.75％
予想 3.50～3.75％ 前回 3.50～3.75％
【発言・ニュース】
＊ＦＯＭＣ声明
・追加の金利調整の文言削除。
・全会一致で金利据え置きを決定。
＊ウォーシュ議長
・２％目標を遥かに上回るインフレを認識。
・インフレに関して、直近の過去データが必ずしも将来を示すものではない。
・指導部の交代は慣行を見直す絶好の機会。
・フォワードガイダンスは現時点の状況に適さない。
・私自身は予測の提出を見送った。
・５分野のタスクフォースを設置。
・インフレフレームワーク、データソース、生産性および雇用、コミュニケーション、バランスシート。
・コミュニケーション・タスクフォースが９月の変更を提言へ。
・バランスシート・タスクフォースが十分な準備金制度を見直す
・生産性タスクフォースがＡＩの影響を検証。
・インフレタスクフォースがインフレ要因を検証。
・２％インフレ目標は達成までに見直す理由はない。
・フォワードガイダンスは取り止め。
・会見は情報を伝える上で非常に有用な手段。
・会見では重要なことを伝えたい。
・われわれが参照するデータの多くは旧来の調査手法に基づいている。
・市場価格は恐らく最も重要な情報。
・ここ数日間、白熱した議論を交わした。
・ＦＲＢの責務は物価への二次的影響を防ぐこと。
＊トランプ大統領
・金利据え置きは別に構わない。
・利上げの可能性について「起こり得る」。