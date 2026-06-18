【経済指標】

＊米小売売上高（5月）21:30

結果 0.9％

予想 0.6％ 前回 0.4％（0.5％から修正）（前月比）

結果 0.8％

予想 0.6％ 前回 0.7％（除自動車・前月比）

結果 0.5％

予想 0.3％ 前回 0.5％（除自動車/ガソリン・前月比）

結果 0.7％

予想 0.4％ 前回 0.5％（コントロール・前月比）



＊米中古住宅仮契約件数（5月）23:00

結果 3.8％

予想 0.9％ 前回 0.3％（1.4％から修正）（前月比）



＊米週間石油在庫統計（バレル・前週比）23：30

原油 -826.3万（4億1822万）

ガソリン -90.6万（2億1424万）

留出油 +95.1万（1億0305万）

（クッシング地区）

原油 -160.6万（2003万）

＊（）は在庫総量



＊FRB政策金利 18日3:00

結果 3.50～3.75％

予想 3.50～3.75％ 前回 3.50～3.75％



【発言・ニュース】

＊ＦＯＭＣ声明

・追加の金利調整の文言削除。

・全会一致で金利据え置きを決定。



＊ウォーシュ議長

・２％目標を遥かに上回るインフレを認識。

・インフレに関して、直近の過去データが必ずしも将来を示すものではない。

・指導部の交代は慣行を見直す絶好の機会。

・フォワードガイダンスは現時点の状況に適さない。

・私自身は予測の提出を見送った。

・５分野のタスクフォースを設置。

・インフレフレームワーク、データソース、生産性および雇用、コミュニケーション、バランスシート。

・コミュニケーション・タスクフォースが９月の変更を提言へ。

・バランスシート・タスクフォースが十分な準備金制度を見直す

・生産性タスクフォースがＡＩの影響を検証。

・インフレタスクフォースがインフレ要因を検証。

・２％インフレ目標は達成までに見直す理由はない。

・フォワードガイダンスは取り止め。

・会見は情報を伝える上で非常に有用な手段。

・会見では重要なことを伝えたい。

・われわれが参照するデータの多くは旧来の調査手法に基づいている。

・市場価格は恐らく最も重要な情報。

・ここ数日間、白熱した議論を交わした。

・ＦＲＢの責務は物価への二次的影響を防ぐこと。



＊トランプ大統領

・金利据え置きは別に構わない。

・利上げの可能性について「起こり得る」。

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