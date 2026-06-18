ダウ平均は反落 ＦＯＭＣが予想以上にタカ派＝米国株概況 ダウ平均は反落 ＦＯＭＣが予想以上にタカ派＝米国株概況

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NY株式17日（NY時間16:27）（日本時間05:27）

ダウ平均 51492.55（-507.12 -0.98%）

S＆P500 7420.10（-91.25 -1.21%）

ナスダック 26021.66（-354.68 -1.34%）

CME日経平均先物 69960（大証終比：-90 -0.13%）



きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は大幅反落。午後に発表になったＦＯＭＣの結果を受けて一気に利益確定売りが強まった。それまで最高値を更新していたダウ平均は一気に下げに転じている。



今回のＦＯＭＣは想定以上にタカ派な印象で、市場は年内の利上げを完全に織り込む動きを見せている。政策金利自体は想定通りに据え置きだったものの、ＦＯＭＣ委員の金利見通し（ドット・プロット）は、参加した１８人中、半分の９人が年末までに１回の利上げを予想していた。経済見通しでもインフレ見通しを大幅に上方修正した。



和平合意への期待で足元の原油価格は急落しているものの、それが反映されることはなく、しばらくはインフレ圧力が続くと予想しているようだ。



また、声明から緩和バイアスが削除された。これについてはウォーシュ議長が会見で、これまでのフォワードガイダンスの取り下げに言及し、その一環とも考えられる。



さらに驚きだったのが、ＦＯＭＣを受けてトランプ大統領が利上げの可能性について「起こり得る」と発言していたことも米株式市場を圧迫していたようだ。



スペースＸ＜SPCX＞が下げに転じた。買い先行で始まったものの、すぐに利益確定売りに押されていた。先週金曜日の上場から、今週に入って買いが加速し、一時２２５．６４ドルまで上昇。数日の間にＩＰＯ価格１３５ドルから一時６７％上昇し、本日はさすがに利益確定売りが出ていた模様。



低軌道衛星を利用したブロードバンド・ネットワークを構築するＡＳＴスペースモバイル＜ASTS＞が上昇。取引開始前にブルーバード衛星８号機、９号機、１０号機の打ち上げに成功したと発表した。



映画・テレビ制作のライオンズゲート・スタジオ＜LION＞が反落。前日はネットフリックス＜NFLX＞が同社買収に関心を示していると伝わったことで大幅高となっていたが、ネットフリックスの広報担当者はその報道に異議を唱えたという。



家具の製造販売を手掛けるレイジーボーイ＜LZB＞が決算を受け大幅高。１株利益が予想を大きく上回ったことが好感されている。第１四半期のガイダンスも公表し、予想を上回る売上高見通しを示した。



フィグマ＜FIG＞が上昇。アナリストが同社のカバレッジを開始し、投資判断を「買い」、目標株価を３６ドルに設定した。



取引所のＣＭＥグループ＜CME＞が下落。取引開始前にダフィーＣＥＯの退任と後継人事を発表した。



ビットゴー＜BTGO＞が上昇。同社が５０００万ドル規模の自社株買い計画を発表したことを好感。今回の自社株買いの規模は時価総額の約７．９％に相当。



中古車のカーマックス＜KMX＞が決算を受け下落。１株利益が予想を下回ったことが嫌気されている。既存店販売台数は予想こそ上回ったものの、中古車粗利益とともに４四半期連続で減少した。市場では同社が進める経営再建の持続性に対する懸念が高まった模様。



ＡＳＴスペースモバイル＜ASTS＞ 85.43（+3.18 +3.87%）

ライオンズゲート＜LION＞ 15.35（-1.01 -6.17%）

レイジーボーイ＜LZB＞ 40.24（+5.18 +14.77%）

フィグマ＜FIG＞ 18.65（+0.67 +3.73%）

ＣＭＥグループ＜CME＞ 252.54（-9.06 -3.46%）

ビットゴー＜BTGO＞ 5.91（+0.47 +8.64%）

カーマックス＜KMX＞ 47.43（-4.68 -8.98%）



アップル＜AAPL＞ 295.95（-3.29 -1.10%）

マイクロソフト＜MSFT＞ 378.91（-14.92 -3.79%）

アマゾン＜AMZN＞ 237.50（-8.50 -3.46%）

アルファベットC＜GOOG＞ 362.10（-9.00 -2.43%）

アルファベットA＜GOOGL＞ 363.79（-9.46 -2.53%）

テスラ＜TSLA＞ 396.38（-8.28 -2.05%）

スペ－スＸ＜SPCX＞ 191.82（-9.98 -4.95%）

メタ＜META＞ 567.58（-32.63 -5.44%）

エヌビディア＜NVDA＞ 204.65（-2.76 -1.33%）

ＡＭＤ＜AMD＞ 512.48（+5.19 +1.02%）

イーライリリー＜LLY＞ 1112.00（-10.50 -0.94%）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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