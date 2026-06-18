米１０年債利回り上昇 ＦＯＭＣが想定上にタカ派な印象＝ＮＹ債券 米１０年債利回り上昇 ＦＯＭＣが想定上にタカ派な印象＝ＮＹ債券

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米国債利回り（NY時間16:31）（日本時間05:31）

米2年債 4.193（+0.141）

米10年債 4.483（+0.044）

米30年債 4.924（-0.019）

期待インフレ率 2.264（-0.036）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場で１０年債利回りは上昇。午後のＦＯＭＣを受けて利回りは上昇。今回のＦＯＭＣは想定以上にタカ派な印象で、市場は年内の利上げを完全に織り込む動きを見せている。



政策金利自体は想定通りに据え置きだったものの、ＦＯＭＣ委員の金利見通し（ドット・プロット）は、参加した１８人中、半分の９人が年末までに１回の利上げを予想していた。経済見通しでもインフレ見通しを大幅に上方修正した。



和平合意への期待で足元の原油価格は急落しているものの、それが反映されることはなく、しばらくはインフレ圧力が続くと予想しているようだ。



２－１０年債の利回り格差は+２８（前営業日：+３８）とベアフラット化が強まった。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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