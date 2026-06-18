えなこ、“メロカッコいい”グラビア披露 『ヤングチャンピオン烈』20周年記念号を華やかに彩る
コスプレイヤーのえなこが、『ヤングチャンピオン烈』No.7（発売中／秋田書店）の表紙と巻頭グラビアに登場した。
【別カット】上目遣いがかわいい…ピンク×黒髪で華やかグラビアを飾ったえなこ
今号は『ヤングチャンピオン烈』の誕生20周年を記念した特別号。表紙を飾ったえなこは、“日本一のコスプレイヤー”として国内外で高い人気を誇り、記念号にふさわしい華やかなグラビアを披露している。
巻頭グラビアのテーマは「メロカッコいい二重生活グラビア」。多彩な表情と存在感で誌面を彩り、20周年を祝うスペシャルな内容となっている。
えなこは、コスプレ活動に加え、グラビアやテレビ出演、ゲームやアニメ関連イベントなど幅広い分野で活躍。SNSの総フォロワー数は数百万人規模を誇り、コスプレ文化をけん引する存在として支持を集めている。
また、巻中グラビアには、SNS総フォロワー数130万人超の人気コスプレイヤー・いくみが登場。抜群のスタイルと大人の魅力を生かしたグラビアを展開している。
さらに、付録には約70分のアイドルDVDを用意。矢野ななかや「ミスヤングチャンピオン2026」候補者たちのメイキング映像を収録し、ファン必見の内容に仕上がった。
【別カット】上目遣いがかわいい…ピンク×黒髪で華やかグラビアを飾ったえなこ
今号は『ヤングチャンピオン烈』の誕生20周年を記念した特別号。表紙を飾ったえなこは、“日本一のコスプレイヤー”として国内外で高い人気を誇り、記念号にふさわしい華やかなグラビアを披露している。
巻頭グラビアのテーマは「メロカッコいい二重生活グラビア」。多彩な表情と存在感で誌面を彩り、20周年を祝うスペシャルな内容となっている。
また、巻中グラビアには、SNS総フォロワー数130万人超の人気コスプレイヤー・いくみが登場。抜群のスタイルと大人の魅力を生かしたグラビアを展開している。
さらに、付録には約70分のアイドルDVDを用意。矢野ななかや「ミスヤングチャンピオン2026」候補者たちのメイキング映像を収録し、ファン必見の内容に仕上がった。