7月9日よりフジテレビ系で放送がスタートする木曜劇場『ラストノート』のポスタービジュアルが公開された。

参考：timelesz 寺西拓人のドラマ主演は「絶好のタイミング」 “大人の純愛”で映像界でも飛躍へ

本作は、内田有紀とtimeleszの寺西拓人がW主演を務める完全オリジナル脚本の大人の純愛ドラマ。環境も積み重ねてきた人生も全く違う、交わるはずのなかった歳の差の男女が静かに惹かれあい、やがて人生で最も激しい恋へと導かれていく姿を描く。

タイトルの『ラストノート』とは、時間ごとに変化していく香水の最後の香りを表す言葉。つけた瞬間の第一印象となるトップノート、メインの香りとなるミドルノートを経て、肌と溶け合うことでその人だけの香りを残す“ラストノート”のように、今までしまっていたはずの想いが香る、大人の純愛を描いていく。

第1報で公開されたティザービジュアルでは、内田演じる一瀬葵と、寺西演じる樋口澄晴の仲むつまじいデートを切り取った1枚が公開され、主演2人の相性抜群のビジュアルが話題を呼んでいた。今回公開されたポスタービジュアルでは、同じように笑い合う2人が写っているものの、「こんな男に、恋するわけがない」「こんな女に、恋するわけにはいかない」と、笑顔の裏にある本音を示すコピーが刻まれている。2人が出会うきっかけとなった“ある出来事”が、このコピーに大きく関わっているという。

また、本作の30秒ティザームービーが、6月18日に放送される木曜劇場『今夜、秘密のキッチンで』の最終回内でオンエアされる。先週公開された15秒ティザーとは異なり、2人の本音が入り交じる内容となっている。

■八武崎凌平（アートディレクター／株式会社電通）コメント20歳差の大人の恋愛観を意識しつつ、仲むつまじく美しい二人だけの世界と、毒のあるコピーとの強い対比を目指しました。主演お二人の繊細な表情も相まって、ただ美しいだけではない、どこか危うさを感じる『ラストノート』特有の世界観を表現できたかと思います。ドラマを見る前と後で、また違った見え方になるのではないかと期待しています。（文＝リアルサウンド編集部）