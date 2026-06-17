「アールエムケー（RMK）」が、色と質感で肌印象を操るルースパウダー（全4種、4400円、リフィル 3300円）を9月4日に発売する。

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今回アールエムケーは、ファンデーションがツヤやマットなどの質感で選ばれる一方、ルースパウダーは曖昧な雰囲気で選ばれる傾向にあることに着目。理想の肌をパウダーでも表現できるよう、質感の異なる4種類を開発した。クリエイティブディレクターのYUKIは「粉感を感じさせない、素肌になりすますような仕上がり」にこだわったという。

4種のパウダーは単なる色違いではなく、それぞれ処方が異なる。素肌感と機能性、使うたびにときめく高揚感を叶えるカラーを厳選した。共通成分として、中が空洞になった球状の「バルーンパウダー」をブランドで初採用。光を効果的に反射して毛穴や小ジワをふんわりとカバーし、余分な皮脂を吸着して化粧崩れを防ぐ。白浮きや厚塗り感のない薄膜の仕上がりで、透明感が際立つ“リアルな素肌美”をもたらす。パッケージには、天然石をイメージしたレリーフを施した。

YUKIのイチ押しだという「トランスルーセントマット」は、さらさらとした感触でありながらしっとりとした仕上がりで、余分なツヤをコントロール。素肌感はそのままに、きめ細かくなめらかなマット肌へ導く。ファンデーションの美しさを活かし、肌表面の質感を自然に整えるライトベージュを採用。乾燥肌であるYUKIが求める「乾燥しにくさ」と「さらさら感」の両立にこだわった。赤みを補正するグリーンと黄くすみを整えるブルーを組み合わせた「ブラーリングミント」は、皮脂やテカリを抑えながら、すべすべとしたセミマット肌をキープ。この2つにはパール配合はなし。

明るさと透明感をプラスする「ブライトアップラベンダー」は、肌に柔らかな光をまとわせ、顔全体をブライトアップした印象を演出する。ほんのりとした血色感でくすみを晴らす「グロウピンク」は、ピンクバイオレット、ゴールド、シルバー、ブルーなど暖色と寒色をブレンドした10種のパールを配合。しっとりした仕上がりで、うるんだようなツヤ肌を叶える。

マーケティングマネージャーの児玉淳希氏は、「アールエムケーにとってベースメイクは最重要カテゴリー」と位置づける。今年3月から、「ベースメイクは、今この瞬間のあなたを表現し、輝かせるもの。あなたを覆い隠すのではなく、支えるものでありたい」という新コンセプト「WEAR YOUR NOW」を提案。「このプロモーションが好調に推移しており、特に若年層の新客獲得において、顕著な伸びを示している。ストーリーテリングやブランドの存在意義といった点に、若い世代が高い関心を示していることを実感している」と手応えを語る。

さらに同氏は、「新ルースパウダーは、コンセプトに基づき、肌質やなりたい仕上がりに合わせて自由に選び、自分らしい肌を表現できる製品。手に取りやすい価格帯と、見た目のキャッチーさで新規顧客層へアプローチする。アールエムケーの強みである“ライトでありながら本格派”という品質を兼ね備えており、製品へのこだわりをぜひ体感してほしい」と期待を寄せた。

■アールエムケー：公式サイト