開催：2026.6.18

会場：ブッシュ・スタジアム

結果：[カージナルス] 1 - 6 [パドレス]

MLBの試合が18日に行われ、ブッシュ・スタジアムでカージナルスとパドレスが対戦した。

カージナルスの先発投手はカイル・レーヒー、対するパドレスの先発投手はブラッグリー・ロドリゲスで試合は開始した。

1回表、4番 マニー・マチャド 2球目を打ってライトへの犠牲フライでパドレス得点 STL 0-1 SD

4回表、6番 ザンダー・ボガーツ 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでパドレス得点 STL 0-2 SD

5回表、1番 フェルナンド・タティス 初球を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでパドレス得点 STL 0-3 SD

5回裏、3番 アレク・バールソン 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでカージナルス得点 STL 1-3 SD

9回表、1番 フェルナンド・タティス 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでパドレス得点 STL 1-4 SD、3番 ジャクソン・メリル 5球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでパドレス得点 STL 1-6 SD

試合は1対6でパドレスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はパドレスのグリフィン・キャニングで、ここまで1勝5敗0S。負け投手はカージナルスのカイル・レーヒーで、ここまで5勝4敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-18 06:12:16 更新