ダミアーニが8つの芸術作品から着想を得たハイジュエリーコレクション「Arte Maestra」発表

「ダミアーニ（DAMIANI）」が、ハイジュエリーコレクション「Arte Maestra」を発表した。8つの芸術作品から着想を得ている。

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「Malìa」（1億6390万円）は、カラヴァッジョの「メドゥーサ」の絡み合う蛇のモチーフやゴルゴンの視線が放つ強烈な表情を彫刻的な造形によって表現したネックレス。Floréa」（8426万円）は、ボッティチェリの「プリマヴェーラ」に描かれるローマ神話の春の女神フローラが掲げる花冠を再解釈した。葛飾北斎の冨嶽三十六景「神奈川沖浪裏」に着想した「Impetuosa」（1億987万円）は、巨大な波をホワイトゴールドやサファイアなどのグラデーションで、遠景に佇む富士山をダイヤモンドで表現。「Impressioni d’Autunno」（4378万円）は、チョン・ソンの絵画「秋日閑猫」を、ピンクゴールドの葉や5石のピンクコーラルでネックレスに仕立てた。

そのほか、カンディンスキーの「Gray Form」の抽象的な幾何学的構成を表現した「Pentagramma」（4026万円）、クリムトの「接吻」の黄金の色彩やモザイク的構成を再解釈した「Estasi」（1億987万円）、モネの「睡蓮」に描かれている水面の情景をハイジュエリーとして昇華した「En-Plein-Air」（1億4740万円）、フィンセント・ファン・ゴッホの「ひまわり」に着想し、21.5カラットのファンシーイエローブラウンのダイヤモンドを据えたブローチが満開のひまわりを想起させる「Radiosa」（2億1560万円）をラインナップしている。