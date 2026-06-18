俳優の柄本佑（39）が17日に放送されたTBS系「ニノなのに」（後8・54）に出演。父親で俳優の柄本明（77）との二人旅で行った先で、まさかの人物と遭遇したことを明かした。

今回の放送で司会を務めたのは俳優・本木雅弘。出演者を紹介する際、ウィキペディアで知ったというプチ情報を交えて伝え、MCの二宮和也、俳優の菅田将暉、青木崇高、柄本、女優の吉高由里子の笑いを誘った。

そして、最後の出演者紹介の際は「次はウィキじゃないのぶっこむ」と宣言して「父の柄本明さんと修善寺温泉に行った時に、たまたまバッタリ本木雅弘に遭遇したという柄本佑さんです」と、自らとの遭遇エピソードを伝えた。

この紹介に柄本は大笑いし、二宮は「変な紹介文」とツッコミを入れた。柄本は本木と出会った当時について「おやじと二人旅だった。修善寺」と明かし、出演者は「へぇー」とびっくりしていた。

本木は「水場か何かがあったところかなんかで…お二人が座ってらして。ね?」と出会った状況を思い返した。だが、柄本は「そこまでのディティールはちょっと…」と詳しいことまでは覚えておらず苦笑いを浮かべていた。