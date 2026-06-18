国会議員の超党派で結成された「野球の未来を考える議員連盟」の臨時総会が１７日、東京・千代田区内の衆議院第一議員会館で行われた。最高顧問に岸田文雄元首相（６８）、幹事長には小泉進次郎防衛相（４５）が就く中、ソフトバンクの王貞治球団会長（８６）と日本ハムの栗山英樹ＣＢＯ（６５）が「野球・スポーツの未来−次世代のための環境づくり」をテーマに特別講演。両氏は競技の普及を目的とした、プロ野球１軍の球団数拡張（エクスパンション）に言及した。

栗山氏は講演の中で、子供たちの野球離れが危機的な状況を迎えていると指摘。起爆剤の一つとして「いろんな地域に新しいチームができると、大きく活性化していく。（王）会長は１６チームにするんだと言われてますけど、僕は２０チーム」と持論を展開した。

王会長はＭＬＢの球団数拡張が現在の隆盛につながったと語り、「それぞれの土地の人たちは、自分たちのチームが欲しい」と地域振興につながると強調した。栗山氏も「新しいフロントスタッフ、コーチ陣、監督ができる。いろんな人たちが育ち、地域の子供は夢を見られる。それは諦めたくない。野球界全体として、勝負をしなきゃいけない時期」と未来に思いをはせ、熱っぽく言葉を紡いだ。（加藤 弘士）