北中米W杯はTHE ANSWERの解説が話題に

ドラゴンが半世紀を生きた。サッカー元日本代表FW久保竜彦さんが18日、50歳の誕生日を迎えた。現役時代、強烈な左足と規格外の身体能力を武器に活躍。今もファンの間で語り継がれる伝説のストライカーにとって、北中米ワールドカップ（W杯）の期間中に節目の一日となった。

久保さんは筑陽学園高（福岡）を経て、1995年にJ1のサンフレッチェ広島加入。先輩だった森保一（現日本代表監督）とは7年プレーし、自身が結婚する際は婚姻届の保証人になってもらった。2003年に横浜F・マリノスに移籍し、リーグ連覇を達成するなど、エースとして君臨した。

1998年に日本代表デビュー。ジーコジャパンとなった2003年以降は主力として多くの得点を記録した。腰や膝など度重なる怪我により、2006年W杯ドイツ大会は落選したものの、「もし、ドラゴンが万全だったら……」と今なおファンの間でタラレバが語られる存在だ。

引退後は山口・光市の港町に移り住み、コーヒー焙煎や塩作りなど異色のセカンドキャリアを歩む。2024年2月に初孫が誕生。前回のカタールW杯に続いて今大会もTHE ANSWERで解説を務め、日本代表戦を分析。独特の視点と語り口で斬る記事が早速好評を呼んでいる。

15日のオランダ戦で編集部を訪れた際、18日の誕生日について「おお、そうよ。別に（特別な予定は）なんもないよ。この歳（50歳）やで」と語っていたものの、勝ち点3が欲しい次戦の21日・チュニジア戦については「楽しみよな。勝ったら盛り上がるやろな」と期待していた。

長いキャリアで記憶に残るゴールを数々記録したドラゴン。

広島時代、「めんどくさかったから」とトラップせずに決めたジャンピングボレー弾。横浜FC時代、ひょっとこダンスを繰り出した40メートル弾。日本代表時代、一人で持ち上がり欧州強豪チェコをアウェーで粉砕したドリブル突破弾――。

そのなかで「自身No.1ゴールはどれですか」と聞いてみた。

「あのジュビロ戦よな」

2003年、前後期制だったJ1の第2ステージ、3位で迎えた最終節・磐田戦。

雨の横浜国際競技場（現・日産スタジアム）。前半2分に失点し、15分に味方GKが退場。1人少ない状態でプレーした。後半5分に追いつくと、後半アディショナルタイム、久保が信じられない跳躍力から頭で合わせ、決勝ゴール。大逆転で第1ステージと合わせた完全優勝を達成した。

「大さん（敬愛していた先輩の故・奥大介さん）、泣いとったもんな。試合中、（退場者が出て）俺がいらいらしてて。『落ち着け、チャンスあるから』と言われて。あのジュビロに勝ちたかったんよ。大さんは（2001年オフに）ジュビロを出されて。みんな勝ちたかった。俺が決めて、大さん泣いとったのを覚えとるな。で、そのあと、岡田さん（岡田武史監督）、（歓喜の輪で）メガネ壊れたっけ」

現役時代は無口でぶっきらぼうなキャラクターで知られたドラゴン。しかし、誰よりも情に厚い人間だったことは50歳の節目に記しておきたい。



（THE ANSWER編集部・神原 英彰 / Hideaki Kanbara）