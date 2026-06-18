最新刊『部下としてのAI 世界一流エンジニアの進化術』が話題を呼ぶ、米マイクロソフトの現役エンジニア・牛尾剛さん。日々AIと格闘しながら生産性を「異常なレベル」まで引き上げてきた牛尾氏は、これからはすべてのビジネスパーソンに「AIマネジメント力」が必須だと説く。AIエージェントとどう付き合ったらいいのか？ コツを聞いた。

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牛尾剛氏

「混乱するとたまに嘘をつく」新卒の東大生

――仕事で、生成AIをうまく使いこなすにはどうしたらいいのでしょうか。

牛尾 まず前提として押さえておきたいのが、近年、劇的な進化をとげているAIエージェントは、“とびきり優秀な東大卒の新人”のようなもの。基本的にはめちゃくちゃ賢くて知識もありますが、社会人経験はないから、部署の業務内容は全く知らない。そして混乱してしまうとたまに嘘をつく――そんな特性があるんですね（笑）。

――面白いたとえですね！

牛尾 だから、彼らにうまいこと働いてもらおうと思ったら、自分の頭の中に入っているワークフローや成果物に求めるイメージを明確に言語化したり、いつでもAIが参照できる状態にする必要があるんです。

仕事をするのに必要な内部情報や資料をきちんと与えておくと、彼らは爆速で、自律的に動いてくれます。人間の部下だって、必要な情報や暗黙知を伝えないまま「いい感じにやっといて」では、パフォーマンスが出ないでしょう？

――確かに。人間と同じなわけですね（笑）。

牛尾 あらゆるマネジメントは「相手を理解すること」こそ一番効率がいいものですが、生成AIもまた、仕組みの「理解」がすべてに先んじて重要になってきます。遠回りにみえて、実はそれが一番効率いい。

――具体的にはどういうことでしょう？

「メンタルモデル」で仕組みを把握する

牛尾 まず生成AIの「メンタルモデル」を持つことです。メンタルモデルとは「仕組みの内部イメージ」のことで、どういうメカニズムで動いているものなのか、入力から出力までの大まかな流れをつかんでおくと、どんな時にAIが混乱しやすいのかがわかります。

例えば、今このAPI（アプリ同士をつなぐ接続の窓口）を叩いて、こんなレスポンスが返ってきて、AIモデルからこのツールを使うように指示が来て、ローカルのアプリがツールを動かして、その結果をまたLLMに投げているんだな……といった流れが分かっていると、的確にAIを動かしやすくなります。

AIが混乱しはじめた時も「ここで矛盾が生じておかしくなっているのだろう」と原因の見当がつきます。知らなければ、「またAIが嘘をついたね」でまた同じ問題を繰り返してしまうかもしれません。

コンテキスト・マネジメントが重要

――確かにAIを使っていると、変なループが出たりよく嘘をつかれたりしますね。

牛尾 それが「AIがアホになる」問題なんですよ。今のLLMには、アホになるポイントがいくつかあって、例えばチャット欄でコンテキストのサイズが増え過ぎると、混乱してしまう確率が増えます。

「Needle in a Haystack」（干し草の山の中で針を探す）という有名なベンチマークテストがあります。一般的には、メモリがいっぱいになったら溢れて破綻するイメージかと思うのですが、実際テストをすると、メモリをすべて使い切らなくても真ん中ぐらいまで来た段階でAIは誤回答を出し始めるんです。

指示に矛盾がある場合も同様です。たとえばLLMに「このツールを使ってください」と言った時、そのツールに埋め込まれた定義と、指示した内容に矛盾があればAIは迷ってしまいます。あるいは、ツールを100個も200個も定義していたら、想定外のツールが勝手に起動して、混乱してしまうケースもあります。

ここで重要なのが「コンテキスト・マネジメント」の考え方です。コンテキストの量が増えれば増えるほど矛盾も起こりやすく、より破綻しやすくなります。「中間での喪失問題」と言って、コンテキストが長くなると、AIは最初と最後しか見なくて真ん中をすっ飛ばしがち。最近はかなりマシになりましたが、それでもあの手この手で「アホになること」を防ぐ必要があるわけです。

端的にいえば、チャット欄に書く指示も、エージェント定義やインストラクションも、リクエストに対して必要ない情報はたくさん書かない方がいいんです。「指示は端的に」の原則で、「余分な情報は与えずに」シンプルにしておいた方がパフォーマンスが出やすい。

最重要テクニック「Skills」

――プロンプトでは、できるだけ細かく指示したほうがいいのかと思ってました。

牛尾 それはありがちな誤解ですね（笑）。一般にAIの使い方というとプロンプトテクニックばかりがイメージされて、一生懸命プロンプトを集めている人もいますが、むしろコンテキスト・マネジメントとして「AIを混乱させない指示の出し方はなにか」と捉えたほうがわかりやすいと思います。

コンテキスト・マネジメントで最重要テクニックの一つは「Skills」です。本で詳しく書きましたが、Skillsを作成すると、毎回同じプロンプトを入力する手間を省けますし、特定のタスクをやってもらいたい時、作業手順やルールに沿って動いてもらえます。

実はこのSkillsが優れているのは、「プログレッシブ・ディスクロージャー」（段階的開示）という仕組みで、手順やルールが比較的長かったり複雑でも、AIがヘッダー部分だけを読んで「今この作業に必要だな」というものだけを実際に本文をロードする点にあります。必要な時に、必要なだけしか読み込まれないから、AIが混乱しにくい。

牛尾 よく似た「スラッシュコマンド」も同様の仕組みです。スラッシュコマンドは明示的に人間が呼び出す、SkillsはAIが文脈で判断して自動的に呼び出すという違いがあって、後者はより大きなワークフローで使われることが多い、と区別するとよいでしょう。

例えば僕は、/plan-checklistというスラッシュコマンドを頻繁に使っています。これはAIが何かをやる前に「必ず計画を立て、チェックリストの手順にのっとって動いてくださいね」という指示です。

これがあると、途中でコンテキストが抜け落ちたり、AIが必要な作業をすっ飛ばして「ズルする」ことを防げるんです。このコマンドは、新著の特典でつけたGitHubリポジトリに入れておいたので、みなさんぜひご活用いただければと思います。

――新人もチェックリストがあると、仕事の漏れがないですよね。

AI用の資料は「手元の机に」

牛尾 そうなんです。あと有名なテクニックとして「ファイルに書き出す」のも、シンプルですが、AIという新人に「引き継ぎノートを渡す」という意味でとても有効です。

AIはその仕組み上、会話のヒストリーが増えていくとコンテキストのサイズを超えてしまい、会話を圧縮します。圧縮の過程で何かを忘れてしまうと、そこからわけのわからない動きをしてしまうんですね。

でも、重要なことをローカルのファイルに書き出しておけば、AIがなにか忘れても、すぐファイルを参照してもらえるので性能が出やすい。

さらに言うと、参照させたいリポジトリなどは主要なライブラリも含めてローカルのパソコン内にダウンロードしておくほうが、AIのパフォーマンスはぐっと上がります。ようは、仕事に必要な資料は「別館に見に行かせる」のではなく、「手元の机に用意しておく」ほうが部下の仕事ぶりがよくなる、というわけです（笑）。

このように、コンテキスト・マネジメントを上手に制する者が、AIという部下のポテンシャルをうまく引き出せるんです。ただしこれらのテクニックは、AIの進化が早いので、近い将来に不要になるかもしれませんが、どういう背景でこれらのテクニックが使われているかを理解していれば、将来解決したい内容に即して対応しやすくなりますね。

〈「あえてAIに失敗させて学ばせる」世界一流エンジニアたちが実践する、“びっくりするほどAIの性能を引き出せる”技〉へ続く

（牛尾 剛／ライフスタイル出版）